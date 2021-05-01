Крымчане вписывают в «Книгу памяти» героев Великой Отечественной войны

Историческая память — самый значимый момент нашей жизни. Как известно, без прошлого нет будущего. Нас охраняют от бед и ошибок накопленный опыт предков и их подвиги, обеспечивающие нам базис для дальнейшего развития и созидания.

В Крыму чтят и уважают традиции героических предков, помнят подвиги и героизм защитников Родины. Восстановление исторической памяти для общественных организаций и волонтерских групп — дело чести, дань уважения и благодарности за наше мирное небо и свободную страну. Именно сохранение ценности Великой Победы, поименное увековечивание всех героев — смысл работы и стараний всех участников данного направления.

Поиск погибших во время сражений

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Крымская Региональная историко-патриотическая, поисковая общественная организация «Союз наследников традиций», основанная в 2009 году, во главе с президентом организации Виктором Кожевниковым занимается не только поиском воинских захоронений и установлением личностей погибших во время сражений за Крым, но и военно-патриотическим воспитанием молодежи, а также реконструкцией памятников и мемориалов.

«Союз наследников традиций» поисковые работы начал активно вести в 2013 году. По информации Виктора Кожевникова, для проведения раскопок основными ориентирами являются карта боев, исторические справки и воспоминания ветеранов.

В составе организации 30 человек. Для приобщения к историческому наследию молодежи проводятся ежегодные семинары «Юный поисковик», где кадетов и школьников знакомят с архивами, учат, как искать наградные листы, места боев, родственников погибших. Молодежь в самих раскопках пока не участвует, так как существуют определенные ограничения, в том числе законодательные.

«Вахта Памяти» и раскопки останков погибших

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Виктор Кожевников также является членом Крымской республиканской поисково-патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна» в Красногвардейском районе, где также проводится работа по поиску безымянных захоронений, идентификации, захоронению с почестями.

Депутат Гвардейского поселения Симферопольского района Сергей Гаврильчук рассказал ФАН о работе организации и ближайших плановых мероприятиях.

«15 мая начинается «Вахта памяти» в районе села Владиславовка под Феодосией. Там будут раскопки. В прошлом году за три недели раскопок мы нашли 43 наших бойца, у семерых установили фамилии, у двоих нашли родственников, перезахоронение состоялось ко Дню неизвестного солдата в декабре 2020 года. Свою задачу видим в приобщении к работам кадетов. Когда ребята станут старше и получат допуск к работам, смогут участвовать непосредственно в поисковых работах», — говорит Гаврильчук.

«Долг» Севастополя

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Одной из самых крупных поисковых организаций является Севастопольское поисковое объединение «Долг». Бои за город-герой Севастополь были наиболее ожесточенными — еще много безымянных героев хранит севастопольская земля. О работе организации рассказала ФАН руководитель Марина Гавриленко.

«Объединение «Долг» создано 13 сентября 1991 года. В организации 24 отряда общей численностью 214 человек. За последний поисковый период с лета прошлого года обнаружено порядка 200 воинов. 6 мая состоится захоронение останков людей, погибших в период с 1941 по 1944 год. Из общего количества удалось идентифицировать шестерых. Иногда удается найти родственников. К примеру, из числа похороненных в прошлом году удалось найти внучку бойца Таноняна, которая проживает в Ростове. Если она сможет приехать, мы вручим ей личный медальон бойца и обнаруженные личные вещи. Предыдущее захоронение состояло из 353 человек. Оно было проведено 23 июня 2020 года», — поделилась Гавриленко.

Сложности при проведении раскопок

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Также Марина Гавриленко рассказала о текущих раскопках и некоторых сложностях, с которыми сталкивается организация.

В настоящее время ведутся раскопки над селом Черноречье, где на безымянной высоте стоял 2-й Черноморский полк морской пехоты. Уже обнаружено и поднято около 40 человек. Раскопан ров с останками расстрелянных местных жителей на Максимовой даче в 1942 году.

Но есть неприятные моменты: строители при обнаружении останков не всегда поступают в соответствии с законом и совестью. При обнаружении останков во время раскопок и строительных работ необходимо приостанавливать работу и сообщать о находке в соответствующие структуры. Однако подрядчики скрывают такие находки, боясь понести убытки. Зачастую они продолжают работу, игнорируя останки, что отдается болью в сердцах крымчан.

«Тогда приходится обращаться в государственные надзорные органы, а иногда и лично к губернатору. Этот вопрос надо поднимать на уровне главы региона, организовывать круглый стол для выработки четкого сценария и контроля этих моментов», — считает Марина Гавриленко.

Кроме крупных централизованных поисковых организаций, существуют и небольшие инициативные группы, делающие большое дело для восстановления и сохранения героического наследия Крыма.

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Руководитель поискового отряда «Азимут» Сергей Неважин рассказал ФАН о работе организации на территории полуострова.

«Мы работаем с 2006 года. Нам удалось обнаружить порядка 1500 солдат, погибших в боях, 50 человек удалось идентифицировать. Все обнаруженные бойцы захоронены с воинскими почестями. Останки обнаружены в районе Перекопа, Феодосии и Керчи», — рассказал Неважин.

Кроме поиска, захоронений и установления личностей погибших бойцов, члены группы шефствуют над захоронениями, расположенными в труднодоступных местах, таких как леса и склоны гор. Производят за свои средства ремонтные работы, очистку и необходимый уход за мемориалами. Создан и пополняется электронный банк данных. Ведутся поисковые работы по обращениям граждан, разыскивающих своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Члены поисковой группы «Азимут» принимают активное участие в военно-поисковых экспедициях.

dolg-sevastopol.1c-umi.ru / Севастопольское объединение поисковых отрядов ДОЛГ

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о способах установления личности погибших бойцов, Сергей рассказал о разных вариантах идентификации.

«Существуют прямые и косвенные признаки, по которым можно идентифицировать личность. К прямым относятся номерные награды и личные медальоны. К косвенным можно отнести такие моменты, как подписанные личные вещи, котелки с инициалами, фляги, мундштуки и трубки для курения — любая подписанная личная вещь. Те люди, останки которых мы находим, как правило, числятся в списках пропавших без вести. Обретение личности важно для пополнения списка героев — защитников Отечества не столько для погибших, сколько для живых, для нашей истории», — сказал в заключение руководитель «Азимута».

По словам Сергея Неважина, до 2017 года захоронение останков происходило на уже существующих братских воинских захоронениях. Затем Министерство культуры Республики Крым закрыло все охраняемые объекты данной категории, поэтому сейчас процесс усложнился. Местным администрациям приходится создавать новые охраняемые объекты, присваивать новые кадастровые номера. Тем не менее работа в данном направлении не останавливается.

Достоверно неизвестно, сколько еще безымянных могил и безымянных героев хранит крымская земля. Эхо войны еще долго будет напоминать о себе. Судя по частому обнаружению неразорвавшихся снарядов и останков воинов, предстоит еще много работы, чтобы ни один боец не остался безвестным, ни один подвиг не канул в лету. Мы в долгу перед каждым из них за наше мирное небо, за наш Крым, за нашу жизнь.

Ранее ФАН рассказал о торжественном открытии после реставрации «Аллеи Славы» в Симферопольском районе.