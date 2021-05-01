Впервые в Севастополе сохранят крышки люков, установленные в центре до ВОВ

Во время очередного капитального ремонта древнейшей улицы Севастополя впервые сохранят довоенные канализационные люки. Об этом ФАН рассказал севастопольский историк и архитектор Степан Самошин.

Старые крышки люков, представленные на улице Суворова, это изделия севастопольского треста «Водокат», название которого расшифровывается как «Водопровод, канализация, трамвай», а также телефонные люки с молниями и буквами «НКПТ», что означает «Народный комиссариат почт и телеграфов».

из личного архива / Степан Самошин

«Сделан один из первых шагов на пути к сохранению и возрождению неповторимого колорита старого Севастополя. Для строителей это означает дополнительные хлопоты: чугун ― хрупкий материал, поэтому для сохранения крышек люков и колец, в которых они лежат, нужно отказаться от использования тяжелой техники и работать предельно аккуратно», ― пояснил Степан Самошин.

Он добавил, что будет труднее и укладывать асфальт на проезжей части, поскольку крышки круглые, а брусчатка, которой замостят всю улицу, — прямоугольная, поэтому нужно будет решить, как более эстетично состыковать мощение и люк. Однако, уверен историк, преодолеть эти сложности стоит, чтобы не утратить «культурно-историческую ткань» Севастополя.

из личного архива / Степан Самошин

«Важно, чтобы они оставались частью нашей повседневности, поэтому я однозначно за то, чтобы старые фонари, адресные указатели, таблички, флагодержатели, скамейки, урны, крышки люков продолжали жить на улицах, а не перемещались в хранилища музеев», ― добавил Степан Самошин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры рассказали, как правильно носить памятную ленту.