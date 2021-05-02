НЛО, призраки и энергетические разряды: топ-5 самых мистических мест Крыма

В Крыму есть масса мест, история которых окутана тайнами и легендами. Одни дарят исполнение желаний, другие — богатырское здоровье, а некоторые могут привести к смерти. О самых мистических местах полуострова ФАН поговорил с коренной крымчанкой, экскурсоводом и уфологом Анной Ткаченко.

Женщине уже за 60, более 30 лет она водит частные экскурсии по Крыму. Говорит, мистические и таинственные случаи происходят с группами в каждом походе. Чаще всего это случается у Храма Солнца, его еще называют «крымский Стоунхендж».

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«Когда-то по неизвестным причинам глыбы камней упали с вершины горы Ильяс-Кая, а семь огромных камней случайным образом образовали причудливый узор. Кому-то он напоминает цветок, другие видят в нем пальцы руки, которая вздымается к небу, а на ладони находится портал, который имеет прямую связь с космосом. У этого места можно почувствовать, будто на темечко падает особый золотой свет, причем он достаточно плотный — словно ватная шапка», — рассказала Анна Ткаченко.

Сильная энергетика объясняется еще и тем, что здесь, точнее на вершине горы Ильяс-Кая, греками был построен православный храм святого Илии, так что это намоленное с древности место. Сюда приходят туристы, оставляют дары, подолгу сидят, прикоснувшись к камням, наблюдают видения: именно здесь людям приходят ответы на мучающие вопросы, часто люди будто слышат колокольный звон и видят силуэты людей.

Храм Солнца находится рядом с бухтой Ласпи, туда легко попасть либо на личном автомобиле, либо на автобусе. Далее от остановки нужно идти по тропе, уходящей вниз. Самый короткий путь отмечен синим указателем.

Гора Аю-Даг, которую многие знают по легенде о медведе, который пытался выпить море, привлекает внимание не только туристов, но и НЛО, сообщила экскурсовод. В социальных сетях существует свидетельства людей, которые наблюдают неопознанные летающие объекты именно над этой горой. Собеседница ФАН как ученый-уфолог несколько лет наблюдала за небом днем и ночью, но увидеть НЛО здесь ей повезло лишь однажды.

«Несколько лет назад мы ехали с группой мимо горы, но остановились, чтобы сфотографироваться на фоне. На фото увидели округлое очертание космического корабля пришельцев. Невооруженным взглядом его разглядеть не удавалось, только через объектив. Корабль провисел примерно 20 минут, а потом со вспышкой исчез», — рассказала Анна Ткаченко.

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Она добавила, что Аю-Даг носит дурную славу среди путешественников: тропы для прохождения здесь сложные, много змей и пауков. И чаще всего именно здесь теряются и срываются с высоты туристы.

«Он как несостоявшийся вулкан: имеет особую сыпучую породу, если отойти от тропы и подняться наверх, то вниз спуститься уже не получится: земля осыпается под ногами. На ночлег здесь оставаться также не рекомендуют: часто по ночам слышны крики погибших здесь людей», — продолжила рассказ экскурсовод.

Добраться до Аю-Дага можно либо со стороны Ялты, либо со стороны Алушты. Придется выйти на остановке «Кладбище» — сразу за Гурзуфом, если ехать из Ялты. Или же на остановке «Лавровое», если путь лежит из Алушты. В обоих случаях надо будет пройти пешком до того самого поворота примерно 800 метров.

Еще одно место, где люди видят НЛО в Крыму, — пещерный город Мангуп. Но если на Аю-Даге летающие объекты видят чаще летом, то здесь неопознанные объекты показываются зимой. Это светящиеся шары, которые замирают в воздухе на 5-10 минут, а затем исчезают.

«Здесь бродит призрак — маленький худенький мальчик, который жил много веков назад. Когда в пещерный город прорвались турецкие захватчики, он оказался на краю горы, его попытались схватить, но он упал, а вниз так и не долетел — скала расступилась и поглотила его. Теперь по ночам на Мангупе слышится детский плач: ребенок зовет родителей, его тень можно увидеть и днем», — рассказала Анна Ткаченко.

До Мангупа легко добраться на автобусе или авто из Бахчисарая, выходить нужно у водохранилища, ориентир — село Ходжа-Сала.

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Еще одно древнее мифическое место — мыс Меганом. С давних пор никто не застраивал этот мыс, здесь никогда не жили, ведь считалось, что именно в этом месте протекает река Стикс, по которой Харон перевозит души умерших людей в царство мертвых, где правит Аид.

«Здесь видят призрака, который манит людей в воду. Люди рассказывают, что он стоит вроде недалеко от берега, когда взгляд фокусируется на нем, тело охватывает бессилие. Он начинает двигаться дальше от берега, появляется непреодолимое желание идти за ним. Голова в этот момент ни о чем не думает, мысли уходят, а тело неподвластно хозяину. Если человека окликнуть, он остановится, какое-то время будет помнить, что произошло, а затем снова забудет», — объяснила Анна Ткаченко и добавила, что этого призрака видели многие.

Добраться до Меганома можно из Феодосии. Выйти следует на одноименной остановке «Меганом» и двигаться к маяку. Если ехать на машине, нужно пересечь военный городок и в конце повернуть направо. Ориентироваться по маяку.

А вот Скельские менгиры — необычные камни под Севастополем — помогли, по признанию собеседницы ФАН, многим туристам от разнообразных болезней.

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Менгиры — это две ритуальные статуи высотой в 2,8 и 1,2 метра. Они играли большую роль при ритуальных обрядах, а четкая расстановка камней связана со сторонами света.

«Они как бы аккумулируют негативную энергию и преобразуют ее в положительную. Люди здесь ощущают прилив сил, бодрость. Если прикоснуться к камню, он будто гудит, кто-то чувствует покалывание в пальцах, я своими глазами видела, как камень засветился, когда к нему подошел какой-то ребенок из туристической группы», — поделилась экскурсовод.

Доехать до менгир можно на машине или на автобусе с автостанции «5-й километр». Выйти следует в поселке Родниковское.

Ранее ФАН рассказывал о самых красивых и фотогеничных местах полуострова.