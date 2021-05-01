Царский отдых в Крыму: дом на побережье Ялты сдают за 380 тысяч рублей в сутки

Арендная плата за дом у моря в 150 тысяч рублей за сутки — не предел: владельцы крымской недвижимости пытаются взять от сезона 2021 года максимум.

Горячая туристическая пора началась в Крыму: только за первые месяцы года здесь уже побывало более миллиона туристов, что почти на 40% больше, чем в 2019-м. Владельцы элитной недвижимости на ЮБК и в Севастополе не упускают возможности заработать и выставляют высокие ценники за жилье. ФАН проанализировал предложения на майские праздники, которые еще есть в свободном доступе, и обнаружил просто невероятные цены на некоторые дома.

Самый дорогой дом в Крыму посуточно можно снять за 385 тысяч рублей в сутки. Это домовладение в поселке Восход между Никитским ботаническим садом и Массандровским парком. Туристы платят за участок в 25 соток и два дома на нем. Небольшой бассейн, беседка с летней кухней, газоны и античные скульптуры, всего девять спален, а до пляжа «три минуты на авто». Десять дней отдыха в таком доме обойдется почти в 4 млн рублей.

Prt scr cian.ru / ЦИАН

Похожие виллы и домовладения посуточно сдаются не менее чем за 150 тысяч рублей в сутки. Учитывая, что объявления с сайта быстро пропадают, имеется спрос и на такие предложения.

«В элитном жилье ценится его уединенность, доступность, инфраструктура. Недавно ко мне обращался клиент, который хотел, чтобы на территории была частная вертолетная площадка, и мы смогли удовлетворить его потребность. Часто в стоимость аренды домовладения входит обслуживающий персонал: садовники, повара», — рассказала ФАН Людмила Бороздина, сотрудник частного агентства недвижимости, предлагающего элитное жилье в аренду.

Prt scr cian.ru / ЦИАН

В Севастополе местные жители оказались чуть скромнее. Самый дорогой дом здесь стоит всего 75 тысяч рублей в сутки. Его можно снять и на больший срок, но уже за 900 тысяч в месяц. В этом случае придется оставить залог в 790 тысяч рублей и 15 тысяч заплатить за коммунальные услуги. Меньше чем на два месяца дом не сдается, риелторскую комиссию с жильцов в объявлении обещают не брать.

За эти деньги туристы смогут разместиться в двухэтажном доме с бассейном и баней. Сам дом находится в полукилометре от пляжа в бухте Казачья.

Напомним, ранее ФАН подсчитал, во сколько может обойтись премиальный отдых в Крыму.