Из-за ДТП на трассе в сторону Ялты встала многокилометровая пробка

30 апреля, Симферополь. На выезде из Симферополя в районе Марьино произошло ДТП. Движение в сторону Ялты сильно затруднено. Из-за аварии растянулась многокилометровая пробка. Об этом передает корреспондент ФАН с места аварии.

ДТП произошло, предположительно, около 21:00 на выезде из Симферополя. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется. В результате аварии движение в сторону Ялты и Алушты крайне затруднено — на дороге образовалась многокилометровая пробка.

Ранее ФАН публиковал кадры с места аварии Скорой помощи под на Южном берегу крымского полуострова.