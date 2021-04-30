Итальянский композитор Пупо приехал в Ялту: Сегодня я не в Крыму, я — в России

Ялта, 30 апреля. Известный итальянский певец и композитор Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, стал членом жюри на международном фестивале «Дорога на Ялту», который проходит в эти дни в Крыму.

Во время общения с журналистами он заявил, что признает российский статус полуострова. Композитор отметил, что намерен рассказать своим соотечественникам о новой реальности Крыма, передает корреспондент ФАН.

«Я думаю, что прежде всего Республика Крым, по моим убеждениям, принадлежит Республике Крым. Люди из Крыма сами вольны решать. Было несколько референдумов, мы в Италии все это знаем. Мы знаем историю Крыма с незапамятных времен, мы знаем, что Россия всегда была в Крыму и люди из Крыма выбрали Россию. Сегодня я не в Крыму, я — в России», — сказал композитор.

Также Пупо выразил возмущение тем фактом, что когда они приехали в Крым, то не смогли использовать телефоны или смотреть международные телеканалы, что, очевидно, связано с западными санкциями, наложенными на российский полуостров.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинец приехал в Крым спустя девять лет и рассказал о своих неоднозначных впечатлениях.