В международном фестивале «Дорога на Ялту» участвуют музыканты из 15 стран мира

Ялта, 30 апреля. 1 мая жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства, объявят победителя международного музыкального фестиваля военных песен «Дорога на Ялту». Он уже в третий раз проходит в Крыму. Конкурсанты исполняют песни о Великой Отечественной войне на языках тех стран, откуда они приехали.

Всего в Ялту для участия в мероприятии приехали представители 15 стран: Польши, Великобритании, США, Канады, Франции, Латвии и других государств, передает корреспондент ФАН.

Как сообщил художественный руководитель фестиваля, журналист Эрнест Мацкявичюс, у данного мероприятия есть две цели: первая — привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части Российской Федерации, вторая — популяризировать советское и российское песенное искусство.

Напомним, ранее жители Крыма рассказали, чего ожидают от туристического сезона во время засухи.