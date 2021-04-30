Западные артисты приехали на фестиваль в Крым, несмотря на возможные проблемы

Симферополь, 30 апреля. В Крыму проходит международный музыкальный фестиваль военных песен «Дорога на Ялту», в котором принимают участие представители из 15 стран мира: США, Польши, Франции, Латвии, Китая, Великобритании и других государств. Индия и Канада в этом году были впервые представлены на конкурсе, передает корреспондент ФАН, побывавший на мероприятии.

В этом году количество заявок на участие в конкурсе увеличились вдвое, несмотря на ситуацию с коронавирусом, — более 300 из 51 страны. При этом, как стало известно, многих музыкантов не хотели отпускать в российский Крым из-за непростой политической ситуации вокруг полуострова.

Более подробно об этом рассказали президент фестиваля, журналист Андрей Кондрашов и художественный руководитель фестиваля журналист Эрнест Мацкявичюс.

Напомним, ранее в Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов.