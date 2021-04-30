В Москве на самокатах, а в Крыму — верхом: в Симферополе заметили доставщика на коне

Симферополь, 30 апреля. В Симферополе заметили конную доставку пиццы. Опубликованное в социальных сетях фото наездника повеселило жителей крымской столицы, сообщает корреспондент ФАН.

В центре Симферополя бдительные крымчане засняли доставщика пиццы верхом на лошади. Колоритное фото моментально разлетелось по социальным сетям, вызвав бурю положительных эмоций у горожан. Логотип на сумке, предположительно, принадлежит местной службе доставки.

«Эконом на бензине, экологически чисто», — пишет Игорь Аладин.

«Скорее всего, пиар-ход. Нечасто такую доставку встретишь. Обычно самокаты, мопеды, машины», — говорит Ирина Власова.

«Я разную доставку видел, но чтобы такое — я прям в шоке, но в позитивном», — отмечает Эльдар Селифанов.

Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в службе по доставке пиццы и суши, это шли съемки их рекламного ролика.

Ранее ФАН сообщал о самых ярких и ожидаемых мероприятиях и фестивалях, запланированных в Крыму этой весной.