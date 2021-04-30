В Крыму показали фото с места смертельного ДТП, в котором фура раздавила легковушку

Феодосия, 30 апреля. В Республике Крым произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и большегруза «МАЗ», которые двигались по трассе Феодосия — Белогорск.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, авария произошла в результате выезда легковушки на встречную полосу движения, где двигался грузовой автомобиль. При этом водитель «МАЗа» пытался уйти от столкновения, повернув руль в другую сторону, из-за чего фура опрокинулась и придавила «ВАЗ-2107», где находился 34-летний мужчина.

Пресс-служба МВД по Республике Крым /

«В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте происшествия. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, а также оперативно-следственная группа ОМВД России по г. Феодосии, организовано регулирование дорожного движения», — заявили ФАН в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Сети появилось видео момента смертельного ДТП в Крыму с участием скорой помощи.