Эксперт рассказал, как в Крыму можно создать «водохранилища» для сельского хозяйства

Одним из способов восстановления гидрологического режима почвы в России и в Крыму является моделирование естественных природных процессов.

Такое мнение озвучили эксперты первой российской конференции по регенеративному сельскому хозяйству, которая проходит на площадке Научно-оздоровительного центра «Волонтер Природы» в селе Соколиное Бахчисарайского района, передает ФАН.

По словам организатора конференции, руководителя регсельхоз направления в Центре «Волонтер природы» Михаила Трошичева, сама по себе почва является экономически рациональным водохранилищем: мощность почвы напрямую зависит от количества осадков, а ее способность удерживать влагу — от ее мощности.

«Существует природный образ движения воды на планете. Учитывая его закономерности, возможно управлять поверхностным стоком вод относительно рельефа и топографии, переводить его в грунтовые воды и сохранять на территории. При этом не понадобится даже высокотехнологичное оборудование. Чтобы сохранить водный баланс почвы достаточно увеличить объем запасов влаги с помощью входящих потоков с площади водосбора и потреблять исходящие потоки с наименьшей скоростью. Для большей эффективности можно сформировать петли многоразового использования», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Таким образом, по словам специалиста, почва будет удерживать и сохранять влагу, необходимую для урожая сельскохозяйственных культур. Кроме того, испарение будет минимальным, а производительность — высокой.

«Еще одним инструментарием для улучшения гидрологического режима территорий являются земляные работы «по ключевой линии» (валоканава относительно топографической горизонтали с минимальным уклоном), многофункциональные насаждения при Агролесоводстве, эффект кромки (увеличение биоразнообразования на границе поля и леса) и восстановление почвенной пищевой сети (управление почвенными организмами и насекомыми)», — добавил Михаил Трошичев.

pixabay.com / Dean Moriarty

Напомним, в Республике Крым 29-30 апреля проходит первая российская конференция по регенеративному хозяйству. На мероприятии обсуждают насущные вопросы по теме специалисты землеустройства, доценты кафедр ведущих вузов России и Крыма, социологии, аналитики, авторы образовательных программ в сфере экономики, федеральные эксперты, политологи.

Кроме того, в дискуссии участвуют представители ФГБУН НИИ сельского хозяйства Крыма и Ботанического сада им. Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, местные фермеры и другие участники агросектора региона.

Пресс-служба научно-оздоровительного центра «Волонтер Природы» /

Отметим, что в рамках конференции состоялась презентация Научно-оздоровительного Центра «Волонтер Природы», который создавался с 2018 года для разработки и внедрения инновационных методик развития, сохранения и восстановления природных, продовольственных и сельскохозяйственных систем.

Напомним, ранее ФАН ученый рассказал о серьезной опасности для лесов Крыма из-за засухи и дефицита воды.