Хуже коровы на льду: в Крыму рассказали, чем плохи троллейбусы украинского производства

Знаменитый Ялтинский троллейбусный парк отпраздновал свое 60-летие. За это время здесь сменилось четыре поколения троллейбусов, самый старший — чешского производства, самый новый — белорусского. Различия между ними колоссальны: взять хотя бы наличие кондиционера в современных экземплярах, пандусы для инвалидов и комфорт внутри пассажирских салонов.

Именно поэтому они и сегодня востребованы как среди местных жителей, так и среди туристов, которые ежегодно миллионами посещают Республику Крым. Всего на полуострове сейчас работает 270 новых троллейбусов, они ежедневно перевозят десятки тысяч пассажиров.

«Шкода» 9Тр — это самый любимый троллейбус у водителей, кто здесь давно работает. Почему его так любили? Во-первых, его называли «танк на колесах», потому что ему все равно на погодные условия. Троллейбус, который сейчас стоит в качестве экспоната на Ангарском Перевале — самой наивысшей точке трассы Симферополь — Алушта — Ялта — проехал 1,9 млн километров. Его, кстати, можно оттуда снять, и он поедет.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Проще в управлении, чем 9Тр, наверное, только самокат. Как им управлять, поймет даже ребенок, а в современных так сразу и не поймешь, что и куда там нажимать, потому что в них очень много разных кнопок. И в обслуживании 9Тр был очень прост, поэтому его, как говорили слесари, можно было на коленке чинить», — рассказал корреспонденту ФАН директор Музея истории трамвая и троллейбуса Андрей Славный.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, в современных троллейбусах очень много электроники, поэтому и ремонтируются они гораздо сложнее. Также Славный рассказал, что в украинский период в Крым поставлялись троллейбусы типа «Богдан», их стоимость за штуку составляла 2,5 млн гривен.

«Эта цена явно завышена. Могу сказать так: в хорошую погоду он отлично работает как в городе, так и на трассе. Но у «Богдана» есть несколько больших минусов, которые все перекрывают. Первый — его очень сложно ремонтировать. Второй — слышали выражение «как корова на льду»? Так вот: случись гололед, корова себя лучше поведет на льду, чем он», — отметил Славный.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Примечательно, что в Крыму находится самый длинный в Европе троллейбусный маршрут, его протяженность — 85 км. При этом строительство самой троллейбусной трассы началось в конце 1958 года, а уже через год от Симферополя до Алушты, а это 52 км, ходили троллейбусы.

Раньше в Крыму не было нормальной дороги из Симферополя в Ялту, к которой многие сегодня привыкли, поэтому на легковых автомобилях добирались в другой город за четыре часа, а после запуска троллейбуса вся дорога занимала всего два с половиной.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Сложность трассы — в постоянных оползнях и крутых склонах, однако троллейбусы справились с этой задачей, превзойдя все ожидания специалистов. При этом раньше на маршруте Симферополь — Ялта было так много троллейбусов и пассажиров, что они отходили от станций каждые 2–5 минут, а кондукторы в определенное время выступали даже в качестве экскурсоводов.

Сейчас этот интервал составляет 30 минут, то есть маршрут все так же популярен, несмотря на наличие современных автомобилей и других видов транспорта, которые могут быстрее доставить из пункта А в пункт Б.

Ранее ФАН рассказывал, как Приморский парк в Ялте стал местом элитных высоток.