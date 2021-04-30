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Впервые в России пещеру оборудуют для инвалидов: что ждет гостей в крымской «Тавриде»

Общество
Впервые в России пещеру оборудуют для инвалидов: что ждет гостей в крымской «Тавриде»
Пресс-служба Крымского федерального университета  /  Пресс-служба Крымского федерального университета

Специальный туристический маршрут, который смогут преодолеть люди с ограниченными физическими возможностями, разработали специалисты Крымского федерального университета. Под землей в пещере «Таврида» посетители увидят воссозданные скелеты древних животных и геологические экспонаты, а наверху — музеи и ландшафтный парк.

Для инвалидов будут предусмотрены пандусы с должным углом наклона, а ширина туристических тропинок позволит проехать на инвалидной коляске. Для людей с особенностями здоровья будут предусмотрены специальные парковочные места.

«Ни один подземный объект в России не доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья — в первую очередь из-за того, что это требует дополнительных затрат. Благодаря этому к обычному туризму в «Тавриде» присоединяется и социально ориентированный», — пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Впервые в России пещеру оборудуют для инвалидов: что ждет гостей в «Тавриде» Крыма
Пресс-служба Крымского федерального университета  / 

В Севастопольском обществе инвалидов эту новость встретили с радостью. Как рассказал ФАН инвалид-колясочник Эдуард Давидов, среди его друзей есть много тех, кто с удовольствием станет первыми посетителями «Тавриды».

«Конечно, есть и среди нас те, кто и с разными инвалидностями является спелеологом и опускался под землю, но это все больше экстремальный отдых. Иметь возможность культурно посмотреть на такой объект — это очень хорошо, многие инвалиды смогут приехать из других регионов специально, чтобы посмотреть», — поделился собеседник ФАН.

Центром новой туристической точки станет сама пещера «Таврида». Маршрут внутри нее — 500 метров. В ближайшее время работы там будут завершены. Экспонаты внутри пещеры будут освещаться особым сценическим светом, который поможет акцентировать внимание туристов.

Впервые в России пещеру оборудуют для инвалидов: что ждет гостей в «Тавриде» Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

Предполагается девять остановок экскурсионного показа, среди них — геологический музей «Камни Крыма». Под открытым небом будут размещены характерные для полуострова блоки горных пород, применяющиеся при строительстве, — разновидности известняка, диориты и другие. К ним можно будет легко прикоснуться руками.

«Наша цель — внести научно-популярный элемент с акцентом на богатую историю и минералогию пещеры. Сейчас очень популярны детские мультфильмы о временах доцивилизационной древности, поэтому мы рассчитываем на интерес не только взрослой аудитории, но и совсем юной», ― добавил Геннадий Самохин.

Для туристов разобьют ландшафтный парк, учитывающий особенности рельефа, где можно будет увидеть настоящие костные останки скелеты, а также искусственные фигуры саблезубых котов, гигантских страусов и медведей Денингера. Именно эти звери много веков назад обитали в пещере.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что «Таврида» станет объектом изучения студентов КФУ.

крым инвалиды Пещера Таврида
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