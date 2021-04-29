Крым помнит всех героев: под Симферополем открыли реконструированную «Аллею славы»

Торжественное открытие памятного комплекса состоялось в Гвардейском сельском поседении Симферопольского района после масштабной реконструкции, которая началась еще в 2020 году. В мемориальном комплексе увековечена память героев ВОВ, установлены обелиски городам-героям СССР, вечный огонь и мемориальные таблички с именами защитников района, погибших в борьбе с фашизмом. На мероприятии присутствовали ветераны, официальные лица, кадеты, школьники, жители поселения.
Реконструируемый объект «Аллея Славы» размещен в поселке Гвардейское на территории гарнизона, где в основном проживают семьи военнослужащих. Это знаковый объект для всех жителей поселения. Здесь установлены мемориальные бюсты героев Великой Отечественной войны и мемориальные доски городов-героев всей необъятной страны, которую самоотверженно защитили от фашизма участники тех событий. Здесь горит Вечный огонь в память Неизвестному солдату.
Выступая на открытии «Аллеи Славы» депутат Госдумы Константин Бахарев особо отметил значимость мемориала не только для Симферопольского района, но и всего Крыма.
«Для меня большая честь быть причастным к реализации этого проекта. Я убежден, что он станет не просто памятным местом, где мы будем вспоминать о Героях Великой Отечественной войны, а он станет центром притяжения для жителей Гвардейского сельского поселения и Симферопольского района в качестве достопримечательности поселка», — подчеркнул депутат.
«Сегодня я прошу только об одном — давайте вместе сохраним эту красоту. Потому что мы с вами должны быть достойными наследниками поколения победителей. К сожалению, ветеранов с каждым днем становится все меньше, и нам с вами передавать эстафету памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Выполнить важную миссию и не дать переписать историю войны. Наши с вами предки ценою здоровья и жизни спасли весь мир от фашистской чумы», — сказал Бахарев, обращаясь ко всем присутствующим.
Глава Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин также подчеркнул уникальность памятного объекта, важность кадетского движения в Симферопольском районе и Гвардейском в частности, для сохранения традиций воинской славы Крыма.
«Благодаря нашим героическим предкам мы сегодня имеем возможность создавать комфортные условия для жизни наших граждан», — подчеркнул он.
«Я очень люблю наш гарнизон, живу здесь с 1956 года. Очень благодарна всем, кто принимал участие в реконструкции: руководству, строителям, депутатам, работникам администрации. Я люблю приходить сюда. Это наша память, наша гордость. Сегодня у нас настоящий светлый праздник», — поделилась впечатлениями Валентина Сергеевна.
Сегодня в Гвардейском Симферопольского района проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны. От имени всех сотрудников редакции ФАН выражает ветеранам свою признательность за мирное небо и освобожденную Родину.
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