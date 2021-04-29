Крым помнит всех героев: под Симферополем открыли реконструированную «Аллею славы»

Торжественное открытие памятного комплекса состоялось в Гвардейском сельском поседении Симферопольского района после масштабной реконструкции, которая началась еще в 2020 году. В мемориальном комплексе увековечена память героев ВОВ, установлены обелиски городам-героям СССР, вечный огонь и мемориальные таблички с именами защитников района, погибших в борьбе с фашизмом. На мероприятии присутствовали ветераны, официальные лица, кадеты, школьники, жители поселения.

Реконструируемый объект «Аллея Славы» размещен в поселке Гвардейское на территории гарнизона, где в основном проживают семьи военнослужащих. Это знаковый объект для всех жителей поселения. Здесь установлены мемориальные бюсты героев Великой Отечественной войны и мемориальные доски городов-героев всей необъятной страны, которую самоотверженно защитили от фашизма участники тех событий. Здесь горит Вечный огонь в память Неизвестному солдату.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Проектно-сметная документация была разработана за средства местного бюджета, а реализация прошла в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды». В 2020 году местному бюджету были выделены средства в размере 26 999 000 рублей. Кроме благоустройства зоны отдыха и реконструкции самой Аллеи, высажено 300 саженцев берез, установлен новый объект — уличный фонтан с подсветкой. При поддержке местных предпринимателей отреставрированы мемориальные доски городов-героев и установлен дополнительно бюст летчику-испытателю

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

В торжественном мероприятии приняли участие: депутат Госдумы, заместитель председателя Симферопольского районного совета, заместитель главы администрации Симферопольского района, председатель Гвардейского сельского совета глава администрации Гвардейского сельского поселения, заместитель прокурора Симферопольского района, местные депутаты, ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, на открытии присутствовали кадеты, школьники и местные жители.

Выступая на открытии «Аллеи Славы» депутат Госдумы Константин Бахарев особо отметил значимость мемориала не только для Симферопольского района, но и всего Крыма.

«Для меня большая честь быть причастным к реализации этого проекта. Я убежден, что он станет не просто памятным местом, где мы будем вспоминать о Героях Великой Отечественной войны, а он станет центром притяжения для жителей Гвардейского сельского поселения и Симферопольского района в качестве достопримечательности поселка», — подчеркнул депутат.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

«Сегодня я прошу только об одном — давайте вместе сохраним эту красоту. Потому что мы с вами должны быть достойными наследниками поколения победителей. К сожалению, ветеранов с каждым днем становится все меньше, и нам с вами передавать эстафету памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Выполнить важную миссию и не дать переписать историю войны. Наши с вами предки ценою здоровья и жизни спасли весь мир от фашистской чумы», — сказал Бахарев, обращаясь ко всем присутствующим.

Глава Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин также подчеркнул уникальность памятного объекта, важность кадетского движения в Симферопольском районе и Гвардейском в частности, для сохранения традиций воинской славы Крыма.

«Благодаря нашим героическим предкам мы сегодня имеем возможность создавать комфортные условия для жизни наших граждан», — подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

«Я очень люблю наш гарнизон, живу здесь с 1956 года. Очень благодарна всем, кто принимал участие в реконструкции: руководству, строителям, депутатам, работникам администрации. Я люблю приходить сюда. Это наша память, наша гордость. Сегодня у нас настоящий светлый праздник», — поделилась впечатлениями Валентина Сергеевна.

Все присутствующие возложили цветы к мемориалу вечного огня, где несли почетный караул старшеклассники. Местная жительница и заместитель руководителя Совета ветеранов гарнизона Гвардейского поселениярассказала, что 40 лет отработала в воинской части и сейчас продолжает оказывать посильную помощь нуждающимся гражданским лицам — участникам ВОВ.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Поселок Спат и станция Сарабуз были оккупированы 1 ноября 1941 года вместе с окрестными селами. 13 апреля 1944 года в результате ожесточенных боев части Красной армии освободили станцию Сарабуз и окрестности от немецко-фашистских захватчиков. 26 августа 1945 года станция Сарабуз переименована в станцию Остряково в честь Героя Советского Союза, летчика морской авиации, командующего военно-морскими силами морской авиации Николая Алексеевича Острякова, а село Спат переименовано в Гвардейское.

Сегодня в Гвардейском Симферопольского района проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны. От имени всех сотрудников редакции ФАН выражает ветеранам свою признательность за мирное небо и освобожденную Родину.

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