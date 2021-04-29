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«Летучая белка» помогла крымчанину стать чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Спорт
«Летучая белка» помогла крымчанину стать чемпионом Европы по греко-римской борьбе
krgv.rk.gov.ru  /  Правительство республики Крым

Крымчанин Эмин Сефершаев одержал победу на международной спортивной арене, шаг за шагом приближаясь к своей заветной цели — выступлению на Олимпийских играх в таком виде спорта, как греко-римская борьба.

В марте он выиграл рейтинговый турнир в Италии, где выступил в олимпийской весовой категории 60 кг. Затем был включен в состав сборной России при подготовке к чемпионату Европы уже в своей родной категории — до 55 кг. Правда, вторым номером. Основным борцом в этом весе был Виктор Ведерников из Новосибирской области.

Новость о том, что Эмин едет на чемпионат, обрушилась как снег на голову. За несколько дней до выезда в Польшу Сефершаев узнал, что у Ведерникова возникли проблемы со здоровьем и спортсмена нужно заменить.

«Эмин очень быстро согнал вес. На последних соревнованиях он выступал в 60 кг, а сейчас нужно было войти уже в свой вес — 55 кг. И сделать это нужно было очень быстро. У него даже «гоночного» костюма не было, но он справился и в считанные дни согнал вес до необходимого», — рассказал ФАН тренер Эмина Сергей Попенков.

«Летучая белка» помогла крымчанину стать чемпионом Европы по греко-римской борьбе
krgv.rk.gov.ru  / Правительство республики Крым

На чемпионате Европы Эмин стартовал с уверенных побед. В первой схватке он одолел немца Фабиана Шмитта со счетом 8:1, а затем без особых трудностей справился с финном Маттиасом Путяненом (7:0). Захватывающим получился полуфинальный поединок против азербайджанца Эльданиза Азизли, в котором Сефершаев уступал, но в концовке смог вырвать победу.

«В полуфинальной схватке Эмин, как обычно, держал нас всех в тонусе до последних секунд. И лишь в конце эффектно выполнил свой коронный прием, который называется «летучая белка». За счет этого он выиграл схватку и порадовал нас всех своей очень красивой победой», — прокомментировал схватку Сергей Попенков.

«Летучая белка» помогла крымчанину стать чемпионом Европы по греко-римской борьбе
krgv.rk.gov.ru  / Правительство республики Крым

В финальном поединке Эмин Сефершаев уверенно справился с Экремом Озтюрком из Турции, не оставив сопернику ни единого шанса. Схватка завершилась со счетом 7:0 в пользу крымчанина. Для Сефершаева это первое европейское золото во взрослой категории. Ранее он становился чемпионом Европы среди юниоров.

«На соревнованиях такого уровня нет слабых или сильных соперников. На каждого из них нужно настраиваться одинаково. Если он вышел на чемпионат Европы, значит, он точно так же, как и я, преодолел очень долгий и сложный путь, чтобы попасть в сборную своей страны. И на каждый бой нужно выходить так, как будто это финал, как на последнюю встречу», — отметил Эмин Сефершаев.

В аэропорту Симферополя спортсмена встречали родные и близкие, друзья и болельщики. Выход Сефершаева из терминала в зал ожидания сопровождался бурными овациями. Сам парень говорит, что хоть после соревнований у него эмоции очень спокойные, но родные и близкие и их поддержка очень мотивируют тренироваться, стараться и побеждать еще больше.

Ранее стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и победитель Олимпийских игр 1988 года Леннокс Льюис встретятся на ринге спустя 19 лет.

крым спорт греко-римская борьба
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