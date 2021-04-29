Эксперт рассказал, как решить ключевые проблемы развития сельского хозяйства в России

Соколиное, 29 апреля. Эрозия почв, загрязнение воды биоцидами и удобрениями, рост количества неинфекционных заболеваний человека из-за дефицита микронутриентов и потеря пищевой ценности продуктов являются ключевыми проблемами в развитии сельского хозяйства в России на современном этапе.

Такое мнение выразил преподаватель и консультант по целостному землеустройству, специалист по восстановлению почвенной пищевой сети, пермакультурному дизайну и целостному управлению, инициатор проекта «Райар» Андрей Собкалов на первой российской конференции по регенеративному сельскому хозяйству, которая проходит сегодня в Научно-оздоровительном центре «Волонтер Природы» в селе Соколином Бахчисарайского района, передает ФАН.

Пресс-служба научно-оздоровительного центра «Волонтер Природы» /

По словам эксперта, пахотное земледелие и другие отрасли народного хозяйства приводят к эрозии почвы, а уничтожение природных экосистем — к прекращению выполнения ими своих основных функций, результатом чего является сокращение водных ресурсов и нарастающая дестабилизация климата. Андрей Собкалов уверен, что именно подход к управлению земельными ресурсами определяет состояние почвы: она может стать как пустыней, так и здоровой экосистемой.

«Сложилось устойчивое мнение, что сельское хозяйство нужно для того, чтобы прокормить человечество. На самом деле оно необходимо нам для здоровья — наряду с его полезными продуктами. Они должны не только поддерживать жизнь в человеке, но и обеспечивать его оптимальное развитие, работоспособность и длительную активную жизнь», — отмечает специалист.

Еще одной проблемой человечества Андрей Собкалов называет «скрытый голод», или по-другому — дефицит тех или иных веществ и витаминов в организме человека, что напрямую связано с его состоянием здоровья. По словам эксперта, это — проблема большинства стран.

Пресс-служба научно-оздоровительного центра «Волонтер Природы» /

Решение специалист видит в восстановлении почвенной пищевой цепи, расширении площадей агролесоводства, в целостном планируемом выпасе, правильной переработке и консервации продуктов.

Напомним, в Крыму проходит первая российская конференция по регенеративному хозяйству. Среди основных вопросов — обсуждение альтернативных способов восстановления гидрологического режима в Крыму, эффективных механизмов управления природными ресурсами региона, инновационных решений в области регенеративного сельского хозяйства и сохранения экологии.

Среди спикеров конференции — федеральные эксперты, доценты кафедр ведущих вузов России и Крыма, авторы образовательных программ в сфере экономики, социологии, аналитики, политологии и специалисты землеустройства.

Напомним, ранее в Крыму честно рассказали, с какими трудностями сталкиваются виноградари полуострова.