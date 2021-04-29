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Прокуратура Крыма начала проверку из-за видео, где учитель избивает ученика в школе

Происшествия
Прокуратура Крыма начала проверку из-за видео, где учитель избивает ученика в школе
Федеральное агентство новостей  / 

В Крыму уволился учитель истории, у которого произошел конфликт с учеником восьмого класса в школе села Угловое Бахчисарайского района. Видео инцидента опубликовали в Сети на днях. На нем можно увидеть, как мужчина якобы бьет школьника предметом, похожий на указку, при этом звук был глухой, словно удар пришелся на какой-то предмет, передает ФАН.

Этим видео заинтересовались правоохранительные органы, прокуратура Республики Крым и МВД РФ по РК уже начали соответствующую проверку для выяснения всех обстоятельств, и чтобы дать правовую оценку участникам конфликта. Как удалось выяснить, уволившийся учитель — сын директора школы.

При этом завуч образовательного учреждения Оксана Толмачева рассказала, что в тот день дети во время урока истории не давали учителю его спокойно вести, а в конце еще и оскорбили, что и привело к таким последствиям. Также она сообщила, что ни ученик, ни его родители не имеют претензий к мужчине на видео, поскольку у мальчика нет ни синяков, ни ссадин от ударов — все они пришлись якобы по стене, а не по ученику. 

Кроме того, по этому поводу высказались люди в комментариях к видео.

«В таких случаях и нужны камеры в классах, чтобы было понятно, кто и чем занимается в школе, и чтобы при подобных случаях были доказательства. Я никого не защищаю и не обвиняю, но все мы знаем, какие бывают жестокие дети, особенно в школе, когда у них подростковый возраст. Всем учителям сил и терпения», — написала Анастасия Крутская.

«Видимо, учителя откровенно достали, раз он совершил такой поступок. У меня была возможность увидеть, как сейчас ученики общаются с учителями. Могу сказать, что наглости у них прибавилось знатно, идут, так сказать, в ногу со временем. Надеюсь следствие разберется, вроде прокурор Крыма взял это дело на личный контроль», — добавил Константин Громов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в СК проверяют видео с избиением студентки в Бахчисарайском районе Крыма.

крым избиение школа
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