«Каменные джунгли» Ялты: как Приморский парк стал местом элитных высоток

Ялта — не только один из любимых крымских курортов у туристов. Многие мечтают жить в этом замечательном городке на берегу Черного моря. Поэтому на протяжении, наверное, всей истории Ялты, а она получила статус города лишь в 1838 году (тогда насчитывалось всего 130 жителей и 30 дворов), шло активное строительство жилых домов. Причем элита очень любила крымское побережье.

Можно сказать, что с того времени ничего не изменилось, поскольку курортная столица Крыма продолжает активно застраиваться, но теперь многоэтажными зданиями, которые, как говорят местные жители, превращают город в «каменные джунгли». Эта проблема всегда была актуальна для Ялты, поскольку ее население увеличивается, как и спрос на жилье.

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Это вынуждает застройщиков возводить все новые и новые высокоэтажные жилые здания везде, где это только возможно. Естественно, что архитектурный вид города это не улучшает, тем более что практически все дома возводятся в разном стиле. Больше всего жителей Ялты беспокоит застройка Приморского парка имени Юрия Гагарина, поскольку за последние 20 лет там появилось девять высоток, не считая тех, что находятся вдоль его территории.

Раньше на их месте находились сосны, кедры, кипарисы, которые считаются «легкими Ялты», а также танцплощадки, библиотеки и читальные павильоны. Под предлогом их реконструкции и выдавались разрешения на строительство — еще в украинские времена.

«Согласно градостроительной документации, застройка в Приморском парке осуществлялась на территории, где исторически находились объекты недвижимости. Основное строительство на территории Приморского парка осуществлялось в украинский период. Территория парка является функциональной зоной зеленых насаждений общего пользования», — заявили ФАН в администрации Ялты, сославшись на информацию департамента архитектуры и градостроительства.

Жилье в парке — элитное, поэтому и цены там соответствующие. За квартиру без отделки площадью 45 квадратный метров просят от 12 млн рублей. Впрочем, есть варианты и за 140 млн рублей. Судя по нынешним объявлениям о продаже, большинство квартир и апартаментов уже проданы.

«В парке остались только короткие улочки, по которым еще можно пройти. При этом складывается такое ощущение, что строительство этих зданий никто не контролирует, поскольку даже не специалисту понятно, что на таком маленьком прибрежном участке нельзя возводить такое количество высоток. Лично для меня это неприятное зрелище. Парка здесь, по сути, больше нет. Есть ли у них сейсмическая экспертиза — тоже серьезный вопрос, поскольку строят очень быстро. Лучше бы с такой скоростью школы и детсады строили, тогда, возможно, и возмущений было бы меньше», — рассказал ФАН Владимир, житель Ялты.

Prt Scr youtube.com / КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

Крым — регион с повышенной сейсмической активностью. Причем район от Ялты до Севастополя — самый сейсмоактивный. В год на территории полуострова фиксируют в среднем от 50 до 300 толчков разной силы.

Последнее землетрясение, которое почувствовали местные жители, произошло в январе 2021 года — оно было магнитудой 2,1 и случилось в море в районе Ливадии. Самое же катастрофичное землетрясение в Ялте произошло осенью 1927-го — тогда были разрушены около 70% зданий и строений.

В 1904-1905 годы на территории современного Приморского парка произошел сильный оползень со смещением грунта, что привело к разрушению многих строений. Специалисты пришли к выводу, что это явление спровоцировал ряд факторов: строительство зданий, которые нарушили равновесие массива, предшествующие сильные дожди, вывоз гальки с пляжей и ослабление опорных массивов из-за подмыва берега. Остается только надеяться, что это не произойдет вновь и что строителями были учтены особенности местности при возведении зданий.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Ситуация может измениться с принятием нового генерального плана города, который, как обещают власти, должен решить сразу несколько проблем: остановить хаотичную застройку, уделить должное внимание охраняемым природным территориям и лесным массивам, повлиять на развитие транспортной инфраструктуры, чтобы не было пробок в городе и многое другое. Его должны представить летом, но после согласования Минэкономразвития России.

Мэр Ялты Янина Павленко ранее признала, что действующий генплан города, который был принят в 2018 году, является «абсолютно коммерческим», особенно удобным для застройщиков. Она заявила, что новый генплан будет социальной направленности.

Ранее украинцы попытались втянуть россиянку в махинацию ради «спасения» недвижимости в Крыму.