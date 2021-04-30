ФАН выяснил, как банки Украины могут потребовать от крымчан вернуть кредиты даже в РФ

В Сети стала распространяться информация о взыскании с крымчан задолженностей по кредитам, взятым в украинских банках до 2014 года, но уже якобы по решению российского суда. Что характерно, такие сообщения не имеют публичного автора, не содержат информации о заемщике, номере решения суда, а также юридическом лице, претендовавшем на право требовать с заемщиков уплаты долгов. В том, насколько подобная информация правдива и имеет ли реальные прецеденты, разбирался корреспондент ФАН.

Согласно распространенной в соцсетях информации, некая «российская компания выкупила долг крымчанина перед украинским банком, а затем через суд добилась его принудительного взыскания». Об этом пишет автор, он же пострадавший, пожелавший остаться неизвестным.

Федеральное агентство новостей /

И хотя из-за полной анонимности достоверность подобных заявлений вызывает серьезные сомнения, ФАН все же обратился за комментарием к председателю комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергею Трофимову, чтобы понять, может ли подобная ситуация произойти в реальности.

По его словам, ранее на территории Автономной Республики Крым действовали 90 банковских учреждений, головные офисы которых располагались на материковой Украине.

После Крымской весны и воссоединения полуострова с Российской Федерацией 45 из этих банков прекратили свою деятельность на территории Крыма и вывели свои активы, так и не рассчитавшись с крымчанами по вложенным депозитам. Подробнее об этом ФАН рассказывал в одном из прошлых материалов.

«По этим 45 банкам есть отдельная нормативная составляющая по работе как с депозитами, так и с кредитами. И в этом случае депозиты, которые были размещены в этих 45 банках, Фонд защиты вкладчиков погашал. Таких выплат было в районе 27 миллиардов. И соответственно, в отношении данных банковских учреждений все права регресса принадлежат Фонду защиты вкладчиков. То есть любой кредитор, который попытается перекупить долги этих 45 банков, моментально попадает на встречные претензии Фонда защиты вкладчиков», — пояснил Трофимов.

pixabay.com /

Эксперт подчеркнул, что по другой половине банков, которые ушли с территории Крыма, не принимались соответствующие решения, поэтому стороны также обязаны проходить определенную юридическую процедуру, которая называется возможным урегулированием разногласий.

В этом случае у сторон (Фонда защиты вкладчиков и крымчанина, который имеет обязательства по кредитам перед данными учреждениями) есть возможность списания долгов даже полностью, если размер не превышает 5 миллионов рублей.

На сегодня есть около пяти учреждений, которые подтвердили, что они соответствуют всем критериям, которые установлены законодательством Российской Федерации, и имеют возможность работать с долгами заемщиков. Но в этом случае им точно так же за урегулированием разногласий надо будет обращаться в Фонд защиты вкладчиков. Вплоть до списания задолженностей.

«На самом деле там ситуация непростая, основная часть банков в полном объеме к крымчанам даже близко подойти не может. Основная масса кредитов у крымчан была в «Приватбанке» и «Сбербанке Украины». Это мощные банковские учреждения, которые действовали на территории Крыма. По ним история полностью заблокирована», — добавил Трофимов.

pixabay.com / Nattanan Kanchanaprat

Как выяснил ФАН, на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, юридическое лицо, претендующее на право требовать погашения кредитов, должно пройти ряд соответствующих проверок, в том числе получить аккредитацию и в Фонде защиты вкладчиков. Таких юридических лиц всего пять. При этом, даже подтвердив свое право требования по кредитам, перед урегулированием вопросов и разногласий с заемщиком эти юридические лица должны в первую очередь обратиться в Фонд защиты вкладчиков.

Таким образом, для того, чтобы с гражданина взыскивались задолженности по украинским кредитам, он должен проигнорировать вначале уведомления от Фонда защиты вкладчиков, затем от уполномоченного юридического лица, а затем и уведомления о судебном разбирательстве.

ФБА «Экономика сегодня» / Карпова Екатерина

Кроме того, в Фонде защиты вкладчиков ФАН заверили, что лицам, имеющим задолженности перед украинскими банками и прошедшим соответствующую регистрацию в фонде, гарантирована юридическая поддержка и полное соблюдение действующего законодательства. В том числе и полное списание долгов, если те соответствуют установленным законом критериям.

Справка: на сегодняшний день аккредитацию в Фонде защиты вкладчиков имеют всего пять юридических лиц. Это ООО «ЮК «Правовые Инициативы», АО «Фондовый конверс-центр», ООО «Лед технологии групп», ООО «Диджи Финас Рус» и ООО «Ритм».