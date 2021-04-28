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Пожаренные «не в том месте» шашлыки в Крыму грозят туристам штрафом в 400 тыс. рублей

Общество
Пожаренные «не в том месте» шашлыки в Крыму грозят туристам штрафом в 400 тыс. рублей
pixabay.com/PD  / 

Симферополь, 28 апреля. Жарить шашлыки в Крыму можно будет только в отведенных для этого местах, передает корреспондент ФАН.

Из-за сухой и ветреной погоды на территории полуострова МЧС России по Республике Крым перед майскими праздниками планирует ввести особый противопожарный режим для обеспечения безопасности. Этот режим предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и ограничение въезда транспорта в лесные массивы.

В этот период увеличиваются административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Они составят от двух тысяч до 400 тысяч рублей.

Жарить шашлыки и ставить мангалы в этот период не возбраняется, однако эти мероприятия должны проводиться в специально отведенных местах. Они будут оборудованы первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, песком, лопатой, плотной тканью и водой. Об этом заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Козинец.

Пожаренные не в том месте шашлыки могут обойтись туристам в 400 тысяч штрафа
Невские Новости  / Валерия Петрик

В праздники подразделения МЧС Крыма будут переведены в режим повышенной готовности. А накануне Пасхи в каждой церкви будет организовано дежурство сотрудника МЧС. С настоятелями храмов уже были отработаны практические действия по возможному тушению пожаров.

МЧС Крыма напоминает, что, как правило, ни один ландшафтный или лесной пожар не происходит без участия человека и призывает к неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности.

Ранее ФАН рассказывал о серьезной опасности для лесов Крыма из-за засухи и дефицита воды.

 

мчс крым майские праздники
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