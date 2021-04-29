Севастопольские волонтеры рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

Севастополь, 29 апреля. В Севастополе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Она будет проводиться на территории города до 9 мая. Волонтеры будут раздавать ленты жителям и гостям города в магазинах, аптеках, на заправках.

Получить ленту можно будет также на территории Центрального городского кольца: площади Нахимова, Приморском бульваре, набережной Корнилова, площади Лазарева и площади Ушакова. Также их получат жители отдаленных районов в селах Верхнесадовом, Орловке, Каче, Орлином, Фронтовом и Терновке.

Волонтерский штаб «Мы вместе Севастополь» /

Как признаются сами волонтеры, георгиевская лента — это знак благодарности и уважения.

«Георгиевская ленточка — это выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, связь поколений и символ воинской славы. Это выражение почтения к великому подвигу ветеранов Великой Отечественной войны», — рассказали ФАН в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».

Волонтерский штаб «Мы вместе Севастополь» /

Во время акции планируется раздать около 80 000 ленточек. Акция «Георгиевская ленточка» проходит ежегодно по всей России. Впервые она была проведена в 2005 году. Тысячи волонтеров раздают на улицах городов черно-оранжевые ленты. Именно такие ленты носили на груди ветераны вместе с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Очень часто люди с гордостью надевают ленту, прямо не отходя от волонтеров. И с гордостью несут ее дальше. Это один из способов сказать спасибо, сказать: «Я горжусь». Лучше носить ее на груди в районе сердца. Не стоит повязывать ее на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля», — говорят волонтеры.

Из ленты можно сделать петельку, бантик или конвертик и прикрепить к одежде булавкой. Порванную или испорченную ленточку лучше не носить или заменить.

Волонтерский штаб «Мы вместе Севастополь» /

Также волонтеры напомнили, что ленточка не может быть объектом купли-продажи и служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. Ее запрещено выдавать в магазинах в обмен на покупку. Кроме того, не допускается использование в политических целях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, о том, что Севастополь занял первое место среди городов России, куда туристы отправятся праздновать День Победы.