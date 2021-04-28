В Сети появилось видео момента смертельного ДТП в Крыму с участием скорой помощи

Ялта, 28 апреля. В Крыму, на Южнобережном шоссе в Ялте сегодня утром произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Audi и кареты скорой помощи. В результате аварии водитель авто погиб, а трое сотрудников медицинской бригады были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Сети появилось видео лобового столкновения машин.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, автомобиль скорой передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. На данный момент обстоятельства смертельного ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что фура перевернулась и перекрыла дорогу на трассе «Таврида» в Крыму.