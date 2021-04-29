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ФАН публикует программу мероприятий ко Дню Победы, которые пройдут в Севастополе

Общество
ФАН публикует программу мероприятий ко Дню Победы, которые пройдут в Севастополе
ПолитРоссия  / 

Ко Дню Победы в Севастополе запланировали почти 150 мероприятий. Губернатор города Михаил Развожаев выделяет три основные задачи на майские праздники: уделить максимальное внимание ветеранам, провести все мероприятия на уровне звания патриотической столицы России и учесть все ограничительные меры и требования Роспотребнадзора в условиях коронавируса.

Много мероприятий состоится на легендарной Сапун-горе: 6 мая запланировано торжественное захоронение останков защитников Севастополя. Оно пройдет на мемориальном кладбище Сапун-горы. Там же с 7 по 10 мая состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы», где жители и гости Севастополя увидят две военно-исторические реконструкции, посвященные событиям обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

ФАН публикует программу мероприятий ко Дню Победы, которые пройдут в Севастополе
пресс-служба «Юнармии»  / 

Вечерние репетиции парада Победы будут проходить на городском кольце 3 и 5 мая, а генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Также 7 мая в театре имени Луначарского состоится торжественное собрание, концерт и прием для ветеранов.

8 мая в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» будет праздничный концерт при участии творческого коллектива «Юнармии» и военного оркестра севастопольского специального полка Росгвардии. В поселке Кача состоится открытие памятника летчику-испытателю Степану Микояну, а в микрорайоне Казачья бухта — летчику-штурмовику Нельсону Степаняну.

ФАН публикует программу мероприятий ко Дню Победы, которые пройдут в Севастополе
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Шествие Бессмертного полка пройдет в режиме онлайн 9 мая, основное шествие запланировано на 24 июня.

«Празднование 9 Мая начнется в городе с возложения цветов, старт парада назначен на 10:00. Далее праздник продолжит «Эскадра памяти» из числа парусных судов с силуэтами погибших кораблей. По инициативе Черноморского флота 60 парусных яхт во главе с фрегатом «Херсонес» пройдут по Севастопольской бухте. Вечером (в 17:00) на площади Нахимова состоится концерт с участием Олега Газманова. Завершит день традиционный праздничный салют», — рассказал губернатор города-героя.

Также на 9 мая запланирован арт-проект «Победный вальс», в рамках которого любой желающий сможет потанцевать под песни военных лет.

Ранее ФАН сообщал, что в России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой добровольцы раздадут символ Победы во многих городах страны. В крымских городах и Севастополе она также проводится.

крым севастополь день победы майские праздники
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