Украинец приехал в Крым спустя 9 лет и рассказал о своих неоднозначных впечатлениях

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году миллионы украинцев все равно продолжили ездить на полуостров, несмотря на лживую пропаганду Киева о том, что в республике якобы небезопасно. Однако всем понятно, что в действительности все не так, как рисует украинское правительство, и ежегодно в этом удостоверяются все больше граждан Украины.

Так, в 2018 году российский Крым посетили около миллиона украинцев, в 2019 — 1,1 млн, в 2020 году туристов из Украины не было из-за ограничений по коронавирусу. При этом часть украинцев все равно могут пересекать границу и приезжать в республику. Для этого необходимо иметь ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, а также либо проживающих в Крыму близких родственников, либо местную регистрацию.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с украинцем Андреем Красенко, который впервые за девять лет приехал в Крым, чтобы повидаться с родственниками в Симферополе. Сам он родом из Кривого Рога, где прожил всю свою жизнь — 37 лет.

«В последний раз в Крыму я был в 2012 году, правда, тогда я приехал в Симферополь на поезде. Сейчас, к сожалению, сюда можно добраться только на авто или самолете. Конечно, масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, — ремонт дорог, парков и скверов, потому что при Украине всего этого не было. Впечатлила и трасса «Таврида», ее качество и практичность, поскольку теперь дорога не только занимает меньше времени, но она стала и приятнее. Если честно, эмоции от увиденного меня переполняют, до сих пор не могу поверить, что Крым так сильно изменился, потому что я помню его как какое-то полуразрушенное большое село с красивыми пейзажами за городом. И, если честно, впечатления внутри неоднозначные, потому что по телевизору дома нам говорят, что тут «оккупанты» и все плохо, а на самом деле я приезжаю — и тут фантастически прекрасно. Как же нас обманывают?!» — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, Россия, по сути, спасла Крым от украинской разрухи, которая преследовала полуостров после развала Советского Союза. Он отметил, что сейчас все меняется в лучшую сторону, это видно по состоянию дорог, качеству автомобилей, на которых ездят люди, новой инфраструктуре, детским площадкам, строительству жилья и многому другому.

«Каждый украинец всегда знал, что Крым российский, об этом до 2014 года много шутили, в особенности наш действующий президент Зеленский. Поэтому я не думаю, что прошлые события стали чем-то неожиданным, но о войне в Донбассе точно никто и никогда не думал. Все, что происходит сейчас на Украине, — это ужасно, потому что Россия должна быть нашим союзником, а из нее пытаются сделать врага. Но народ не обманешь, поэтому люди все равно ездят на заработки в РФ, на отдых — в Крым, то есть разорвать родственные связи никому и никогда не удастся, в чем я уверен. Однако с нашими неадекватными властями явно нужно что-то делать, пока не стало совсем все плохо. Мне кажется, что рано или поздно Россия, Белоруссия и Украина должны будут создать мощный союз, поскольку этого требуют и люди, и время», — констатировал Андрей Красенко в разговоре с ФАН.

Собеседник издания сообщил, что он пробудет в Крыму еще несколько недель, после чего он более подробно расскажет, что, по его мнению, изменилось в республике за последние семь лет.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что как живет Армянск, граничащий с Херсонщиной — Украиной.