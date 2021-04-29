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Бум в сфере недвижимости в Крыму: на полуострове уже не хватает жилья для продажи

Общество
Бум в сфере недвижимости в Крыму: на полуострове уже не хватает жилья для продажи
Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым  / 

Резкий рост количества оформленных договоров на покупку жилья и земли фиксируют крымские нотариусы. Как признаются сами специалисты, это следствие ограничений во время пандемии и небывалой доступности банковских предложений. На полуострове уже заканчивается достойная недвижимость для продажи, все чаще заявляют риелторы.

ФАН пообщался со специалистами рынка недвижимости в Крыму и выяснил, что почти 70% сделок сейчас осуществляется в кредит.

«Это маткапитал, льготная ипотека, военная ипотека. «Чистая» и законная недвижимость, которую принимают банки, разлетается как горячие пирожки. Остается проблемная, которую не принимают банки, ее продают только за наличку. Но и такие объекты покупают. Чаще — чтобы вновь сдать в аренду. Последнюю сделку я заключил с моряком, который привез живые деньги. Он купил однушку в Севастополе сразу с арендаторами, цена была в евро», ― рассказал ФАН риелтор Алексей Ищенко.

Бум в сфере недвижимости в Крыму: на полуострове уже не хватает жилья для продажи
Федеральное агентство новостей  / 

Купить жилье у моря — мечта многих. Как утверждают нотариусы, крымскую недвижимость часто приобретают клиенты с материка. На сделку они приезжают из своих регионов, а после сдают в аренду и уезжают обратно. Нотариус из Симферополя Елена Владимирова рассказала, что регистрировать право собственности стали чаще, чем, например, право на наследство.

«В работе я наблюдаю динамику. Если после 2014 года в основном ко мне приходили с оформлением спорных вопросов, касающихся украинского законодательства, то теперь этих вопросов стало гораздо меньше. Рынок недвижимости, который в 2020 году был поставлен на паузу, сейчас заметно оживился. Но не могу сказать, что покупают только приезжие — часто в сделке участвуют и местные жители. Если говорить в процентном соотношении по моему сопровождению, то это примерно 40% местных на 60% россиян из других регионов», ― заявила нотариус.

Недвижимость в Севастополе вводится в эксплуатацию чаще, чем по всей стране. Город-герой занял второе место в России по вводу жилья в эксплуатацию в 2020 году из расчета на душу населения. Первую строчку рейтинга заняла Ленинградская область.

крым строительство недвижимость
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