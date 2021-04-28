Фура перевернулась и перекрыла дорогу: видео с места ДТП на трассе «Таврида»

Симферополь, 28 апреля. В эту среду около восьми часов утра на федеральной трассе «Таврида» в Крыму произошло ДТП. В Сети опубликованы видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes допустил опрокидывание автомобиля, двигаясь по направлению Керчь — Симферополь. По его словам, ДТП произошло из-за «взрыва» одного из колес грузовика, сообщили в МВД РФ по Республике Крым.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудниками полиции сейчас проводится проверка. Обстоятельства и причины выясняются.

Фура полностью перекрыла автодорогу в направлении Крымского моста. В настоящее время организован объезд места происшествия через поселок Насыпное и город Феодосия.

Ранее ФАН сообщал, что автомобиль-беспилотник стал участником массового ДТП в Москве.