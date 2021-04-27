В Крыму показали, как в Алуште восстанавливают разбитую штормом набережную у ротонды

Алушта, 27 апреля. В Крыму часто происходят штормы, которые разрушают береговую линию и объекты, находящиеся там. Чаще всего от этого страдают пляжи, берегоукрепительные сооружения и набережные. В Севастополе рабочим пришлось в этом году уже несколько раз на одном из пляжей перекладывать плитку из-за непогоды.

При этом еще зимой шторм напрочь разбил береговую территорию у главной достопримечательности Алушты — ротонды, где часто отдыхают местные и туристы. По просьбе местных жителей ФАН тогда направил запрос в местную администрацию, чтобы выяснить, когда этот участок планируют восстановить. В ответе говорилось, что работы по восстановлению начались в конце февраля, их планируют завершить в течение 60 календарных дней.

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«Проект предусматривает восстановление покрытия перед ротондой площадью 1093 кв. м, восстановление разрушенного ограждающего парапета и монолитной стены упора протяженностью 7 м, засыпку пляжеформирующего материала на существующую карту пляжа, примыкающую с севера к площадке перед ротондой, восстановление волногасящей бермы валунами у основания гидротехнической стены. Ширина площадки бермы — 4 м, протяженность — 50 метров», — говорилось в сообщении администрации Алушты.

Корреспондент ФАН решил проверить, как сейчас обстоят дела с разрушенной частью набережной курортного города и были ли выполнены соответствующие работы. Срок в 60 дней завершился накануне — 26 апреля. Утром 27 апреля мы побывали на месте разрушенного участка.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Пока приходится констатировать, что рабочие не успевают завершить реконструкцию вверенного им объекта в срок. При этом на ЮБК уже приезжают туристы — им приходится наблюдать, как рабочие в спешке пытаются восстановить прибрежную зону.

Ранее сообщалось, что украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму.