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Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес

Общество
Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Приключения Буратино»  / 

Музей под открытым небом Херсонес Таврический — идеальное место для съемок фильмов. Интересные природные ландшафты — море, скалы, древние каменные стены — умело используются режиссерами и операторами для создания нужной атмосферы. О том, какие фильмы были сняты на территории современного Херсонеса, рассказывает ФАН.

Первые киносъемки в Херсонесе проходили в 1931 году. Это была картина о подводных раскопках «Город в море». С тех пор Херсонес успел появиться во множестве фильмов, внушительная часть из которых вошла в золотой фонд отечественного кинематографа.

Тайная тропа, ведущая в волшебную страну, пролегала мимо Туманного колокола в легендарном фильме «Приключения Буратино». Все с детства помнят эту детскую сказку, ее экранизировали в 1975 году. Буратино, Мальвина, Пьеро, Лиса Алиса и кот Базилио до сих пор остаются любимыми героями детства многих.  

Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Приключения Буратино»  / 

Херсонес исполнил в фильме роль «Поля чудес». В настоящее время места съемок «Приключений Буратино» в Крыму являются почти экскурсионными объектами.

На живописный северный берег Херсонеса выбросило бочку с царицей и князем Гвидоном в пушкинской «Сказке о царе Салтане». Ее экранизировали в 1966 году.

Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Сказке о царе Салтане»  / 

А в фильме «Новые приключения капитана Врунгеля» 1978 года Херсонес превратился в окраину неизвестного города в далекой арабской стране. Именно там героев дальнего плавания настигает бандит Свирепый Гарри, его блистательно сыграл Савелий Крамаров.

Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Новые приключения капитана Врунгеля»  / 

Современные фильмы также часто снимались на Херсонесе. На оборонительных стенах древнего городища устроили восточный базар в сериале «Спецназ — 2». Здесь же пили шампанское участники экспедиции из киноленты «Любовь на острове смерти», пели и танцевали герои музыкальной комедии «Веселая хроника опасного приключения» .

Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Спецназ — 2»  / 

А в фильме «Сафо» 2008 года Херсонес практически без декораций снят как греческий остров Лесбос.

Херсонес сыграл турецкий город Эфес в «Комедии ошибок». В фильме все события происходят в один день и в одном месте, в кадре это Эфес, а за кадром – древнее городище. Все съемки этой комедии происходили в одной локации.

Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес
Кадр из фильма «Комедия ошибок»  / 

Херсонес также исполнил роль итальянского города Рапалло в «Чичерине», а в фильме «Черная пантера и белый медведь» древняя херсонесская базилика стала парижским домом и студией главного героя.

Древний город играл в кино и самого себя. Например в фильмах «Мы проникаем в глубь веков», «Рассказы моря», «Пыль веков», «Венчает древний город» и многих других.

Напомним ранее ФАН писал, что колокол Херсонеса собираются отреставрировать в ближайшее время.

кино съемки херсонес
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