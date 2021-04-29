Древний греческий город в Крыму как съемочная площадка: в каких фильмах снят Херсонес

Музей под открытым небом Херсонес Таврический — идеальное место для съемок фильмов. Интересные природные ландшафты — море, скалы, древние каменные стены — умело используются режиссерами и операторами для создания нужной атмосферы. О том, какие фильмы были сняты на территории современного Херсонеса, рассказывает ФАН.
Первые киносъемки в Херсонесе проходили в 1931 году. Это была картина о подводных раскопках «Город в море». С тех пор Херсонес успел появиться во множестве фильмов, внушительная часть из которых вошла в золотой фонд отечественного кинематографа.
Тайная тропа, ведущая в волшебную страну, пролегала мимо Туманного колокола в легендарном фильме «Приключения Буратино». Все с детства помнят эту детскую сказку, ее экранизировали в 1975 году. Буратино, Мальвина, Пьеро, Лиса Алиса и кот Базилио до сих пор остаются любимыми героями детства многих.
Херсонес исполнил в фильме роль «Поля чудес». В настоящее время места съемок «Приключений Буратино» в Крыму являются почти экскурсионными объектами.
На живописный северный берег Херсонеса выбросило бочку с царицей и князем Гвидоном в пушкинской «Сказке о царе Салтане». Ее экранизировали в 1966 году.
А в фильме «Новые приключения капитана Врунгеля» 1978 года Херсонес превратился в окраину неизвестного города в далекой арабской стране. Именно там героев дальнего плавания настигает бандит Свирепый Гарри, его блистательно сыграл Савелий Крамаров.
Современные фильмы также часто снимались на Херсонесе. На оборонительных стенах древнего городища устроили восточный базар в сериале «Спецназ — 2». Здесь же пили шампанское участники экспедиции из киноленты «Любовь на острове смерти», пели и танцевали герои музыкальной комедии «Веселая хроника опасного приключения» .
А в фильме «Сафо» 2008 года Херсонес практически без декораций снят как греческий остров Лесбос.
Херсонес сыграл турецкий город Эфес в «Комедии ошибок». В фильме все события происходят в один день и в одном месте, в кадре это Эфес, а за кадром – древнее городище. Все съемки этой комедии происходили в одной локации.
Херсонес также исполнил роль итальянского города Рапалло в «Чичерине», а в фильме «Черная пантера и белый медведь» древняя херсонесская базилика стала парижским домом и студией главного героя.
Древний город играл в кино и самого себя. Например в фильмах «Мы проникаем в глубь веков», «Рассказы моря», «Пыль веков», «Венчает древний город» и многих других.
Напомним ранее ФАН писал, что колокол Херсонеса собираются отреставрировать в ближайшее время.