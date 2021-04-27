В аэропорту Симферополя ответили на сообщения о якобы «экстренной посадке самолета»

Днем 27 апреля СМИ распространили информацию, что пассажирский самолет Airbus A-320 совершил посадку в Симферополе якобы из-за неисправности шасси. Говорилось, что самолет совершал рейс из Москвы.

Корреспондент ФАН обратился с этим вопросом в пресс-службу Международного аэропорта Симферополь.

«Все самолеты, в том числе следовавшие из Москвы, 27.04 приземлились в аэропорту Симферополь в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал что краснодарский аэропорт и курорты Кубани свяжут автобусным сообщением.