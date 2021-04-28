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В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов

Общество
В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта по праву считается курортной столицей Крыма, ведь именно в этот город стекается основной поток туристов, причем независимо от времени года. В апреле, перед началом сезона, идут масштабные работы по облагораживанию территорий — даже причалы набережной начали приводить в порядок. Правда, разрушенные их части так и остаются портить прекрасный вид города.

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

На пляжи насыпается новая галька — таким образом увеличивается береговая линия. Постепенно начали устанавливать кабинки для переодевания, так как люди уже купаются и загорают. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с гостями города и выяснить, что они думают о благоустройстве Ялты.

«Погода стоит прекрасная, люди — замечательные, как и город. Мне кажется, что ему не хватает только какой-то общей концепции и, конечно, ремонта улиц и зданий. У меня иногда складывается ощущение, что люди живут и отдыхают только возле моря, поэтому там ухожено и красиво, а в других местах — нет.

К сожалению, насколько я могу судить, так сейчас практически по всему Крыму. Однако все равно видно, как полуостров постепенно меняется в лучшую сторону, ведь мы здесь были и при Украине», — заявила Анна, туристка из Москвы.

По этому поводу высказался и ее молодой человек Александр. Он отметил, что в Крыму — уникальная природа, которая и делает это место необычным. Ялта же, по его словам, нуждается в благоустройстве не только центральных районов, которые обычно находятся у всех на виду, но и мест, в том числе исторических, что менее востребованы, ведь именно по этим параметрам становится понятно, что из себя представляет любой город.

Подготовка к летнему сезону идет полным ходом, однако странно, что этим начали заниматься только сейчас, а не раньше, когда туристов было меньше.

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В Крыму показали, как Ялта готовится к курортному сезону и миллионам туристов
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что вернувшийся из Дубая украинец назвал Крым лучшим местом для отдыха.

россия туристы крым ялта
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