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Мэр Ялты объяснила, почему выставила на продажу свои ювелирные украшения

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 14:47
Общество
Мэр Ялты объяснила, почему выставила на продажу свои ювелирные украшения
facebook.com  /  Янина Павленко

Мэр Ялты Янина Павленко выставила на продажу комплект украшений — ожерелье, серьги и кольцо — в ответ на претензии к их стоимости.

«Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее. Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром — за 2 миллиона рублей. Торг уместен», — сообщает Павленко на своей странице в Facebook.

Мэр призвала покупателей-меценатов писать в личные сообщения и пообещала, что деньги, вырученные с продажи, пойдут на нужды специальной коррекционной школы.

«Там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги. А вопросов, которые надо решать, — целый ворох», — отметила глава администрации.

Мэр Ялты неожиданно выставила на продажу свои ювелирные украшения, и объяснила почему
Пресс-служба АО «ПАО «Массандра»  / 

Такой поступок неожиданно вызвал позитивную реакцию у общественности.

«Умничка, так им», — написала в комментариях Ольга Карлова.

«Какой же нищий душой у нас народ. Какая разница, сколько стоят и чьи украшения. Вы что, голая, босая пришли на эту должность? И теперь каждую одежку на молекулы разберут. Как раздражают такие люди», — добавила Кристина Дейнега.

«Янина Павленко, аплодирую стоя. Супер. Куда ни ткни — одни эксперты и подсчитыватели доходов», — заметила Наташа Донецкая.

Недавно ценители ювелирных украшений, небезразличные к мэру Ялты, сообщили, что наборы украшений Павленко «люксовой компании Van Cleef & Arpels» (два комплекта) стоят примерно 20 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что новый лагерь «Солнечный» откроет двери к 100-летнему юбилею международного детского центра «Артек».

крым ялта янина павленко
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