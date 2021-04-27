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В Крыму рассказали о 60 миллиардах, украденных украинскими банками в 2014 году

Общество
В Крыму рассказали о 60 миллиардах, украденных украинскими банками в 2014 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

В госсовете Крыма заявили, что украинские банки в 2014 году забрали у крымчан 60 миллиардов рублей. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН сообщил глава комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов.

«По предварительным оценкам экспертов, украинские банковские учреждения вывезли с территории Крыма депозитов на сумму порядка 60 млрд рублей. На сегодняшний день приблизительно половину фонд защиты вкладчиков погасил.

У нас же было на территории Автономной Республики Крым фактически 90 банковских учреждений. Это были отделения банков, которые находились на материковой части Украины. И из вот этих вот 90 банков 45 покинули территорию крымского полуострова, не рассчитавшись с крымчанами», — пояснил эксперт.

В Крыму рассказали о 60 миллиардах, украденных украинскими банками в 2014 году
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, в отношении этих банков принимались соответствующие решения Центральным банком России. В счет погашения этих задолженностей Фонд защиты вкладчиков выплатил в общей сложности более 27 млрд рублей.

Трофимов подчеркнул, что в дальнейшем именно этот факт позволил подавляющему большинству жителей крымского полуострова не платить по кредитам, взятым в украинский период.

На сегодняшний день по всем фактам Крым готовит очередной иск Украине о «банковской блокаде». Это станет уже пятой по счету претензией республиканских властей к Украине за действия, предпринятые против жителей крымского полуострова после проведения референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Ранее ФАН сообщал о махинациях с землей, выявленных депутатом Государственной думы в Крыму.

украина крым банки
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