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Мошенники в Крыму действуют по украинским доверенностям и поддельным паспортам

Общество
Мошенники в Крыму действуют по украинским доверенностям и поддельным паспортам
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

С появлением многофункциональных центров в Крыму решение многих вопросов упростилось, однако проблема мошенничества остается актуальной. Директор ГБУ РК «МФЦ» Ольга Макарова в ходе пресс-конференции «МФЦ Крыма: новое в работе» рассказала о мошенничестве в крымских центрах, как с этим борются и как простым гражданам обезопасить себя.

С попытками мошенничества через МФЦ в Крыму достаточно печальная статистика. Иногда обмануть пытаются пожилых и маломобильных граждан — в этом случае сотрудники МФЦ интересуются, насколько верно обе стороны оценивают происходящее. В случае, если одна из сторон не совсем понимает, что происходит, услуга прекращается.

Однако таких случаев не так много — в основном злоумышленники действуют по украинским доверенностям и поддельным паспортам. В истории крымских многофункциональных центров есть даже сотрудники, получившие уголовное наказание.

«Мы очень тесно работаем с правоохранительными органами. Таких выявляют, ловят. Мы активно помогаем. Были даже, скажу честно, наши сотрудники замечены в этой истории. У нас все с этим очень строго — они все сидят под видеокамерами, данные все собираются. Но попытки были», — сообщает Макарова.

В Крыму мошенники действуют по украинским доверенностям и поддельным паспортам
lenobl.ru  / Пресс-служба правительства Ленобласти

Однако закон предоставляет возможность гражданам максимально обезопасить себя от таких мошенников.

«Есть такая услуга: можно прийти в МФЦ и подать заявление о запрете на регистрационные действия без личного присутствия», — рассказывает Макарова.

Такие заявления обрабатываются очень быстро. Потом в программе Госкомрегистра будет поставлена галочка напротив имени. Это гарантирует максимальную защиту, так как регистратор, открывая профиль гражданина, будет видеть, что без личного присутствия человека запросы от его имени даже при наличии доверенности не могут быть обработаны.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о новых правилах работы МФЦ.

крым мошенничество мфц
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