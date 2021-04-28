Ученый рассказал о серьезной опасности для лесов Крыма из-за засухи и дефицита воды

В научной среде постоянно ведутся разговоры о глобальном потеплении и смещении климатических поясов. По словам специалистов, это явление приводит к тому, что на некоторых территориях меняется привычный для местной природы температурный режим, как и сама погода, из-за чего страдают зеленые насаждения и леса.

Эта ситуация не обошла стороной и Крым, где все усугубляется еще и засухой, поскольку на территории полуострова выпадает немного осадков, а Украина беспринципно перекрыла в 2014 году Северо-Крымский канал. Ученые утверждают, что недостаток влаги повлиял на хвойные леса республики — основной источник фитонцидов, которые отвечают за «стерильность» воздуха и его оздоровительный эффект.

ТАСС / Станислав Красильников

В комментарии ФАН заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Салтыков рассказал, как нехватка осадков и влаги повлияли на крымские леса и в целом на экологическую обстановку в регионе.

«Прошлый год был достаточно засушливый, поскольку выпало не очень много осадков. Самая главная проблема — это нехватка воды и пересыхание множества рек, второе — большое количество возгораний, что присуще лесам, в основном сосновым. В целом эта проблема общеизвестная, ведь если осадков выпадает мало, то и пожароопасность возрастает. Поэтому возрастают затраты на то, чтобы предотвратить лесной пожар или его негативное влияние. Естественно, что с этим связанно перераспределение влаги, наличие водотоков и состояние рек», — отметил эксперт.

Федеральное агентство политических новостей / Евгения Дылева

По его словам, сосновые леса занимают в Крыму около 45 тыс. га, в основном они находятся на южных многосклонах. Поскольку солнце там палящее, то они первыми попадают под удар возможного пожара. Кроме того, из-за большого количества отдыхающих и туристического потока за всем уследить крайне сложно, поэтому даже малейшая оплошность человека порой может привести к негативным явлениям, прежде всего к лесному пожару.

«Существует такие понятия, как цикличность климата и поступление осадков. Если мы говорим о Русской равнине и ее границах, в данном случае это пригорье Крыма и Кавказа, то здесь очень сильно определяет уровень выпадения осадков, влияние циклонов Атлантики. Но в целом климат цикличен, поэтому и есть разница в количестве осадков. С одной стороны, это заложено в природе такой большой географической единицы, как Русская равнина и ее территории. С другой стороны, человек, конечно, иногда оказывает очень сильное влияние на те или иные коренные процессы, допустим, вырубка бореальных лесов, что, безусловно, приводит к нарушению и дисбалансу многих природных явлений, в том числе и выпадения осадков. Естественно, что когда мы пользуемся лесами не очень правильно, то это приводит к определенным негативным последствиям», — сказал Андрей Салтыков.

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Вместе с тем собеседник издания объяснил, как эту ситуацию можно исправить и что для этого уже предпринимается. Ученый отметил, что стратегия развития лесного комплекса, рассчитанная до 2030 года, ориентирует на то, чтобы интенсивно восстанавливать леса, при этом есть понятие компенсационной высадки.

«Нужно восстанавливать лес, жить в гармонии с природой, как можно больше восстанавливать этот естественный и возобновляемый ресурс, который нужен человеку даже больше, чем может показаться на первый взгляд. Нефть, золото, газ, алмазы — это невосстанавливаемые ресурсы, чего нельзя сказать о лесе. Чем больше заботиться об этом ресурсе, чем выше его биологическое разнообразие, тем комфортнее живут люди, лучше себя чувствуют, причем даже в экономическом отношении. Это еще известно со времен Василия Докучаева, то есть с конца XIX века, когда была организована большая экспедиция по югу России, по итогам которой пришли к неутешительным выводам, что засуха и суховеи стали оказывать огромное негативное влияние на ведение хозяйства. Такие последствия катастрофические для человека в экономическом, экологическом и жизненном плане», — заявил Салтыков.

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По его словам, необходимо заботиться о состоянии лесов, ведь если люди будут относиться к ним только с потребительской точки зрения и как к ресурсу, то их состояние будет меняться в худшую сторону.

«Если мы будем относиться к лесу бережно, учитывая, что лесные экосистемы достаточно хрупкие, хотя они несут массу полезных экологических функций — климаторегулирующую, водорегулирующую и многое другое, — то мы будем получать позитивный ответ. Жизнь людей от этого будет лучше во всех отношениях, ведь тут между собой все тесно связано», — констатировал Андрей Салтыков.

Напомним, ранее ученый рассказал, как Крым на примере США и Китая может решить проблему вододефицита.