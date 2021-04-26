Майские праздники в Крыму: топ главных событий, которые навсегда останутся в памяти

В этом году Крым ожидает небывалое количество туристов на майские праздники, поэтому ФАН сделал подборку самых ярких и ожидаемых мероприятий и фестивалей, запланированных с 1 по 11 мая.

И первый в нашем списке — спортивно-воздухоплавательный слет «Весна-2021». Мероприятие пройдет с 1 по 5 мая в поселке Белая Скала Белогорского района. Бронирование на полеты уже закрыто, однако даже с земли взлетающие на рассвете шары — незабываемое зрелище. Наблюдать его можно будет каждый день с 06:00 до 09:00 по московскому времени, затем начинается программа в конном клубе «Ковбой». Помните, Белая скала — заповедная зона, поэтому въезд на машинах запрещен. Вход бесплатный.

Невские Новости / Надежда Капранова

В селе Перевальное в кинопарке «Викинг» 2 мая пройдет празднование Пасхи. В программе — традиционные русские православные пасхальные обычаи, история возникновения традиций, мастер-классы по окрашиванию яиц и изготовлению пасхальных открыток, театрализованные представления, славянские игры и ярмарка ремесленников, а также конкурс пасхальных корзин. Каждый посетитель получит в подарок яйцо для поединка.

Также 2 мая в Алимовой балке Бахчисарайского района пройдет гастрономический пикник-ярмарка «Качи-Базар». Гостей мероприятия ждет аутентичный фудкорт и кулинарное шоу от лучших шеф-поваров Крыма, ярмарка ремесленников, свежайшая натуральная продукция от крымских фермеров, а также мастер-классы для детей, зона красоты и телесных практик. Кроме того, посетители могут сдать рассортированный мусор, в том числе батарейки. Ранее ФАН рассказывал, как прошел прошлый «Качи-Базар».

Официальная группа Вконтакте Качи-Базар /

Большая гастрономическая ярмарка фермерских продуктов «Рыба — не мясо» в формате пикника на свежем воздухе пройдет на виноградниках «Золотой Балки» с 1 по 9 мая. В программе — эко-маркет со свежим уловом, фудкорт от местных кафе и ресторанов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам для детей и взрослых. Также на ярмарке будет батутный городок, который, как обещают организаторы, удивит даже самых ярых фанатов и любителей попрыгать в удовольствие. Гостей ждут по адресу: город Севастополь, Балаклавский район, ул. Крестовского, 66.

«Факельное шествие» на гору Митридат ежегодно проходит 8 мая. С наступлением темноты центральную улицу озаряют сотни огней, жители города, преодолевая 400 ступеней, поднимаются на плато, где происходит масштабное театрализованное представление-реконструкция, завершающееся салютами и дружными криками «Ура!». Это зрелище никого не оставит равнодушным. В 2021 году мероприятие особенно еще и тем, что разрушенную Митридатскую лестницу восстановили.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ /

Наконец, военный парад в Севастополе с участием кораблей ВМФ и потрясающим салютом. Точная программа пока на согласовании, однако в том, что это событие будет незабываемым, не приходится сомневаться. К тому же, как ранее сообщал ФАН, Севастополь возглавил топ городов России, куда туристы отправятся на празднование Дня Победы.