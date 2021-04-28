Северо-Крымский канал стал жертвой алчности Украины: во что превратили водную артерию

Ровно семь лет назад Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из реки Днепр поступала на Крымский полуостров. Объем подачи воды начали снижать 14 апреля 2014 года, к 26 апреля поток был полностью остановлен. Как сейчас выглядит канал без воды, выяснял корреспондент ФАН.

Дно Северо-Крымского канала начало обрастать травой и уже больше походит на большой овраг. По его дну теперь можно прокатиться на авто, а на берегах уже давно не растет камыш.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Жительнице Армянска Елене Решетун в апреле исполнилось 80 лет. В 1963 году, когда днепровская вода пришла в Крым, она была молодым специалистом-агротехником.

«Я год как закончила институт, мы приехали сюда работать, окультуривать поля, чтобы пшеница росла, урожай был. До пуска воды почва здесь была сплошь соленой, росла на ней полынь. Воду очень ждали тогда люди, радовались, это был праздник», — рассказала ФАН Елена Решетун.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Канал начали строить в 1958 году, он стал самым длинным в Европе, его протяженность — 402 километра. На 2014 год 85% пресной воды, которая использовалась в Крыму, приходила на полуостров по каналу. Ее использовали для орошения 380 тысяч гектаров садов, полей и рисовых чеков. В водах канала водились рыба и раки, также он питал 11 крымских водохранилищ.

«Канал смог изменить экосистему полуострова, распустились и зазеленели сады, были богатые урожаи риса... В 2014 году канал высыхал постепенно, это было больно. У нас многие здесь любят дачи, любят растить свой урожай, заниматься землей, люди дневали и ночевали на огородах, это смысл жизни для многих пожилых», — говорит женщина.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Из-за нехватки воды некоторым людям пришлось покинуть дачи. Местная жительница вспомнила, как первое время люди пытались спасти свои огороды, возили баклажки с водой на велосипедах, надеялись, что на Украине одумаются и дадут воду. Но через годы поняли, что не дождутся — алчность Киева не знает границ, он будет делать все, чтобы навредить россиянам. Поэтому часть дач вокруг Армянска сейчас стоят заброшенные, грядки заросли травой, но плодовые деревья еще цветут.

Раньше на берегу канала был и детский пляж, теперь детей стали возить на Каркинитский залив — там мелко и для деток в самый раз. Он от города в нескольких километрах.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

По признанию местных жителей, самым тяжелым для северного Крыма оказался период с 2015 по 2017 год. Тогда пришлось забросить рисовые плантации, не могли возделывать и засеивать поля из-за сухой почвы и низкого урожая. Теперь ситуация изменилась, здесь смогли вырыть скважины и приспособиться к новым условиям. Сейчас бывшие рисовые поля служат местом для возделывания пшеницы и других культур.

Несмотря на козни Украины, Крым нашел способы, как справиться с водной блокадой: бурятся новые скважины во многих городах полуострова, в Севастополе уже построен водозабор на реке Бельбек, а под Симферополем запустили Бештерек-Зуйский водовод. Кроме того, под Азовским морем сейчас ведутся работы по поиску запасов пресной воды, а также разрабатываются проекты по опреснению морской воды.

Тем временем в Армянске ситуация тоже становится лучше: из украинской разрухи он превратился в уютный городок. Начали появляться новые жилые районы, строятся дома и дороги, причем до 2014 года здесь ничего не строилось и не развивалось. Что примечательно: количество местного населения выросло вдвое за время, пока Крым находится в составе России.