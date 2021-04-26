Неизвестные перекрыли дорогу на ЮБК и не пускали людей к Воронцовскому дворцу

Алупка, 26 апреля. На прошлой неделе несколько мужчин на разных автомобилях стали перекрывать проезд к Воронцовскому дворцу в Алупке. Причин они не называли — просто поставили знаки и свои авто на дороге. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

По словам местных жителей, движение было перекрыто неизвестными в районе бывшего санатория «Златоуст» в связи с проведением строительных работ. 23 апреля крымский блогер Сергей Псарев обратился в полицию, узнав об этом. Инцидент Псарев снял на камеру и опубликовал на своем YouTube-канале.

Как выяснилось, неизвестные свободному проезду в Алупке мешали уже не первый день.

«Местная жительница выдвинула версию, что это делают дорогу, но о ремонте дороги речь не шла. Решил я поехать и проверить, но по всей дальнейшей дороге не было ни одной единицы техники, связанной с ремонтом дорог», — пояснил корреспонденту ФАН Сергей Псарев.

Он добавил, что, по словам местных жителей, строители, которые ведут работы на набережной в районе бывшего «Златоуста», попросту решили перекрыть движение по дороге, чтобы упростить передвижение строительной техники.

Правоохранители позже отреагировали на данный инцидент: сотрудники ГИБДД установили факт нарушения 24-летним гражданином требований ПДД. Тот на проезжей части разместил самодельные дорожные знаки, не соответствующие ГОСТу, а также свой автомобиль, умышленно создав препятствие для движения. Полицейские привлекли его к административной ответственности в соответствии со ст. 12.33 КоАП РФ (штраф от 5000 до 10 000 рублей).

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