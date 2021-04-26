Упавшая с заброшенного недостроя в Алуште 13-летняя девочка оказалась в коме

Алушта, 26 апреля. 13-летняя девочка, упавшая с десятого этажа заброшенного здания в Алуште, все еще находится в состоянии медикаментозной комы. При падении юная Тоня Б. получила тяжелейшие травмы, сейчас она находится в отделении реанимации и анестезиологии Республиканской детской клинической больницы.

«Диагностированы множественные переломы костей таза, переломы десяти позвонков, удалена селезенка, ушибы печени, поджелудочной железы, легких, кровоизлияние в головной мозг, сотрясение головного мозга», — сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, обратившись к алуштинцам с призывом о помощи.

Происшествие, как сообщал ФАН, случилось 4 апреля — три недели назад, а злосчастный недострой, прозванный местными жителями «утюг» или «монумент человеческой алчности», даже не огородили забором. СК ведет процессуальную проверку, а в суд направлен иск с требованием о консервации объекта.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, данный объект на сегодняшний день выставлен на продажу более чем за полмиллиарда рублей. Недострой принадлежит алуштинскому пансионату «Нева», который на контакт не идет.