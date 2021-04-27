В Крыму придумали, как ученым использовать пещеру «Таврида», найденную в 2018 году

Практический опыт ученых Крымского федерального университета помог в формировании нового федерального свода правил по карстоопасности «Инженерные изыскания для строительства на закарстованных территориях. Общие требования».

Они разработали правила для карстологического обследования Крыма и Северного Кавказа. Отметим, что под термином «карст» подразумевается ландшафт, сформированный вследствие растворения пород.

Как говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадий Самохин, если раньше специалисты сначала бурили скважину на 40 метров, то сейчас они предлагают три этапа исследований: визуальный анализ, прокладывание геофизических профилей (электротомография, сейсмика), которые позволят узнать свойства пород на глубине до 100 метров, а затем только буровые работы в местах обнаружения потенциальных пустот.

Пресс-служба Крымского федерального университета /

В КФУ уже существует спецкурс «Основы спелеологии и инженерной карстологии», и его основы можно использовать для дополнительного образования. А пещера «Таврида», обнаруженная в 2018 году при строительстве трассы «Таврида», может стать центром повышения квалификации для инженеров-геологов по карстологии.

История с обнаружением пещеры показала необходимость подобных изменений: до сих пор критерием для обнаружения карста под землей в России считалось наличие карстовых воронок на поверхности, но в данном случае их не было. Если бы при строительстве трассы была сделана не шестиметровая, а, допустим, 5,5-метровая выемка, пещера не вскрылась бы, что в последствии могло привести к провалу грунта под машинами, при котором могли погибнуть люди.

Пресс-служба Крымского федерального университета /

«Основной акцент мы сделаем на поиске пещер в условиях, характерных для нашего региона. Например, если исследователи обнаружили известняки, они должны знать, что под ними находятся хорошо проводящие воду породы, следовательно, дальше находится карст. Если при прохождении дальше мы находим песок, то есть очень большая вероятность расположения внизу крупных пещер. Если там конгломерат, то пещеры окажутся меньше, но все равно будут», — добавляет Самохин.

Основной свод правил сформировали еще в 2020 году, но его утверждение из-за пандемии перенесли на 2021 год. Ранее ФАН сообщал, что появится на финальном участке трассы «Таврида».