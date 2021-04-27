Из украинской разрухи в уютный городок: как живет Армянск, граничащий с Херсонщиной

Армянск — небольшой город, расположенный в семи километрах от границы с Украиной. Каково это — жить в городке, который в 2014 году стал приграничным с Украиной, выяснял корреспондент ФАН.

По состоянию на 2014 год здесь проживало почти 19 тысяч человек, за шесть лет население города увеличилось почти вдвое. Сейчас Армянск начал заметно меняться: новый асфальт на дорогах, детские площадки и новые дома. До 2014 года время здесь будто замерло, в городе ничего не строилось и не развивалось.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Алла Безпалько, уроженка города, вспомнила, что Армянск всегда был зеленым и гостеприимным, однако именно здесь можно было почувствовать себя будто в машине времени.

«Я отучилась в школе и уехала из города. Училась, вышла замуж, десять лет подряд приезжала сюда раз в полгода. И те же качели во дворе и дыры в асфальте, та же неубранная летом трава и козы в центре города. Когда-то здесь было крупное шоссе-артерия из Украины в Крым, по ней всегда ездило много авто, а город был как бы вокруг. Люди любили ездить на дачи, был длинный незаконный рынок с бабушками, семечками и клубникой, теперь это все в прошлом», — рассказала ФАН коренная жительница Армянска.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Теперь, кода воды в городе нет, многочисленные дачи вокруг Армянска заброшены, поливать их нечем. Ушло в прошлое и купание горожан в канале, и детский пляж для малышей — теперь осталась только сухая канава.

«Раньше большинство жителей Армянска работали на заводе «Титан», теперь он оказался как между двух границ. Там много вопросов с организацией труда, и очень многие были вынуждены уволиться. Нет и рынка с бабушками, остались лишь несколько с семечками, они как местная достопримечательность, их не трогают», — продолжила рассказ Алла Безпалько.

Сейчас город изменился и внешне, и изнутри. Появились облагороженные общественные пространства, детские площадки, вырос целый новый квартал.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Близость границы и расположений военных частей дает жителям города новые рабочие места.

«Своего 12-летнего сына я бы хотела устроить на границу. Ребятам, говорят, служить там хорошо и сытно. Подружки в частях работают, тоже у них там гражданская служба, неплохо зарабатывают, больничные и отпуска — все оплачивается. Для военных тут начали сдавать и продавать жилье», — рассказала женщина.

Рынок недвижимости в Армянске заметно оживился и в связи с массовым интересом к полуострову у жителей отдаленных регионов России. Как они сами признаются, даже северный ― это уже Крым, в городе много новых жителей.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Благоустройство города продолжается, в городской администрации Армянска жителям предложили самим выбрать, какое пространство преобразится следующим. 26 апреля дан старт голосованию на портале «Госуслуги». Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год. Кроме городского пространства в Армянске в конкурсе участвуют зеленые зоны Симферополя, Ялты, Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Красноперекопска и Щелкино.

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