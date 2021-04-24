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Картины с крымскими пейзажами покажут в Белоруссии и Латвии

Общество
Картины с крымскими пейзажами покажут в Белоруссии и Латвии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Севастополь, 24 апреля. В Севастополе подходит к концу I Международный фестиваль-пленэр «Славянское единство», проходивший с 14 по 25 апреля. Более 30 художников из России, Белоруссии и Латвии писали красоты полуострова ― на холстах запечатлели Херсонес, Балаклаву, Инкерман и мыс Фиолент.

«Фиолент великолепный, очень понравился, просто бесподобно. Здесь, по-моему, куда ни поверни глаз ― кругом такие пейзажи, такие замечательные, интересные места ― просто красота невероятная. Это жемчужина, наверное, черноморского побережья и России в частности», ― рассказывает художник, председатель «Союза художников России» Юрий Шевченко.

Проект состоялся при поддержке представительства МИД РФ в Крыму и Севастополе и правительства Севастополя. В рамках фестиваля также состоялся мастер-класс для юных художников Севастополя.

Картины с крымскими пейзажами покажут в Белоруссии и Латвии
сцки.рф  /  Севастопольский Центр культуры и искусств

«Художники, которые приехали из других городов и даже стран, остались под большим впечатлением. Им понравился и город Севастополь, и его окрестности», ― делится организатор фестиваля, председатель Творческого союза художников Севастополя Сергей Берлов.

Фестиваль завершается выставкой картин в Севастопольском центре культуры и искусств и в Симферопольском художественном музее. В столице с картинами можно будет ознакомиться 25 апреля с 12:00 до 15:00, после чего они поедут в Белоруссию и Латвию ― покорять заграничных зрителей крымскими красотами.

Картины с крымскими пейзажами покажут в Белоруссии и Латвии
сцки.рф  / Севастопольский Центр культуры и искусств

Ранее ФАН сообщал, что семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией в Петербурге отметили фестивалем «Дорога на Царьград».

крым выставка художники
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