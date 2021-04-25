Где в Крыму найти Мальдивы, Бали и кусочек Швейцарии: гид по лучшим местам курорта

Крым может быть не менее прекрасен, чем Мальдивы, Бали, Ямайка или Швейцария. Главное ― знать места. В преддверии курортного сезона 2021 ФАН собрал для своих читателей список самых фотогеничных и приятных мест для отдыха в Крыму.

Пляж, станция Мирный

Если скромничать ― филиал Ямайки в Крыму. А, может, крымское Бали? Называйте, как хотите, но это место ― райский уголок, где можно спокойно отдохнуть, получить море ярких впечатлений и обзавестись сотней «инстаграмных» фотографий.

Белый песочек, лазурная водичка, пальмовая аллея, зонтики и шезлонги, даже качели! А еще — прокат досок для серфинга, сапсерфинга и виндсерфинга. Уже хотите туда? Тогда не забудьте маску с ластами, ведь под водой вас ждет множество самых ярких рыбок и крабов.

«Красивая обстановка. Приятно было посидеть на пляже под соломенной крышей, скрываясь от крымского солнца», ― пишет в Сети Александр.

На территории также есть кемпинг и капсульный отель. Место обустроенное и чистое, поэтому ФАН напоминает: не забывайте убирать за собой мусор.

Пляж находится в поселке Мирный, что в полутора километрах от популярной Поповки.

Зеленогорье

Для тех, кто не в восторге от моря и отдает предпочтение неспешным прогулкам по лесам да к озерам, в Крыму есть свой кусочек Швейцарии ― небольшой поселок, уютно расположившийся среди склонов величественных Крымских гор. Туристов в этот уголок привлекают Арпатские водопады, озеро Панагия и развалины башни Чабан-каче. Для любителей совмещать разные виды отдыха — до пляжа от поселка всего семь километров.

wikipedia.org / SanyaReal / CC BY-SA 4.0

Для проживания здесь можно снять небольшой деревянный коттедж или остановиться в одном из номеров местных отелей. Также есть возможность арендовать жилье в частном секторе.

Село находится в Алуштинском и одновременно Судакском районе, недалеко от Приветного и Морского.

Коса Беляус

Райский уголок, доступный крымчанам и гостям полуострова, в народе именуемый просто и без лишнего пафоса ― крымские Мальдивы. 10 километров чистейшего песчаного пляжа с прозрачной бирюзовой водой и редкой растительностью, создающей приятную тень в особо солнечные дни.

ТАСС / Сергей Мальгавко

Здесь природа почти не тронута человеком, а на пляжах мало людей ― Беляус в основном популярен у местных, ценящих дикий отдых, туристов здесь мало. Палатки можно разбивать в любом приглянувшемся месте или устроиться в палаточном городке. Для любителей комфортного отдыха также созданы все условия ― несколько гостиниц и домиков с ресторанами и беседками на территории всегда рады гостям.

Также место примечательно тем, что его одинаково сильно любят как дельфины, так и медузы. Поэтому ФАН рекомендует своим читателям не терять бдительности, чтобы не заработать ожог.

Находится коса в Западном Крыму, между Евпаторией и Черноморским.

Фиолент

Мыс Фиолент ― одна из самых интересных достопримечательностей полуострова Крым. Природная красота здешних мест практически не тронута человеком, а галечные пляжи и чистейшее море ни в чем не уступают средиземноморским курортам. Со смотровых площадок в некоторых ракурсах Фиолент похож на район Улувату острова Бали.

Невские Новости / Евгения Авраменко

Конечно, это не весь список великолепных мест в Крыму: маленькую Италию можно найти на курорте Утес недалеко от Алушты; розовые соленые озера, как в Австралии, обнаружатся на Кояшском озере в Опукском заповеднике под Феодосией и на Сасык-Сиваше вблизи Евпатории, а пещерные монастыри, как на Шри Ланке, туристам следует поискать в Бахчисарайском районе.

ФАН остается только пожелать своим читателям приятного отдыха и напомнить, что, кроме природных достопримечательностей, в Крыму также есть немало прекрасных рукотворных локаций, например Воронцовский дворец в Алупке.