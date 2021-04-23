Восьмилетний ребенок отравился в одной из гостиниц Ялты, начата проверка

Ялта, 23 апреля. Восьмилетний мальчик отравился в одной из гостиниц Большой Ялты. Сообщается, что он употребил неизвестное вещество, находившееся в номере, после чего был госпитализирован в больницу. Прокуратура Крыма начала проверку, чтобы установить причины произошедшего.

«Прокуратурой будет дана оценка действиям персонала гостиничного комплекса в части безопасности предоставления услуг по размещению отдыхающих. Помимо этого, будет проверено надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ранее ФАН сообщал о происшествии в Томске, где штанга на спортплощадке чуть не убила ребенка.