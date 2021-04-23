«Надо по-умному выбирать»: туристка объяснила, как потратила на отдых в Крыму 35 тысяч

Отдохнуть в Крыму с пользой и не потеряв весь бюджет ― мечта любого туриста. Особенно сегодня, когда весь туристический взор россиян направлен на полуостров.

ФАН пообщался с туристкой из Саратова Еленой, которая приехала в середине апреля в Крым на неделю в санаторий. Билеты на самолет и путевку купила заранее ― еще в январе. Говорит, что это ключевой момент, так как сегодня в этот же санаторий на конец апреля цены выросли на 20%.

Собеседница рассказала, что в тот момент путевка в одноместный номер в санаторий под Ялтой обошлась примерно в 25 тысяч за неделю. Причем в нее были включены питание и лечебные процедуры: массажи, ЛФК, физиотерапия, грязи и другое.

«Да, признаю: номер далеко не пятизвездочный. Но я приехала не в номере сидеть, а по Крыму гулять, воздухом дышать и на море смотреть, а не на мебель в комнате. За такие деньги я довольна на 100%», — делится Елена.

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Сами билеты на самолет обошлись в 8500, хоть и с пересадками в Ростове-на-Дону, и еще 1500 ушло на переезды по Крыму на местном транспорте. При этом на вопрос, почему, к примеру, она не поехала в Турцию, туристка объяснила это все еще не исчезнувшей угрозой заразиться коронавирусом.

«Мои друзья очень ругались, когда не получилось уехать в Турцию, и на прошлой неделе не могли найти путевки в Крым по их бюджету. Не надо жаловаться! Надо по-умному выбирать, покупать заранее. Ведь давно понятно, что с коронавирусом еще не покончено. Не стоит пускаться во все тяжкие: каждый день могут что-то открыть, что-то закрыть. Внутри страны же ситуация предсказуемая», — сказала туристка.

То, что сейчас в Крыму прохладно, говорит Елена, даже хорошо: и жару не любит, и туристов гораздо меньше, не нужно ни с кем толкаться в музее, в маршрутке или в кафе.

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