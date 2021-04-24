ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета

В Севастополе открыли памятник, посвященный жертвам Гражданской войны в России. На берегу Карантинной бухты в городе-герое возведен монумент, ставящий точку в разделении наших предков на красных и белых, своих и чужих. Если оглянуться по сторонам, то мы увидим, что памятник обращен в сторону моря и Херсонеса, с которого началось крещение Руси. Подробности — в материале ФАН.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, открытие нового памятника — великое дело.

«Много споров, много мыслей, многое осталось в душе. Сегодня мы делаем великое дело. Может быть, спустя 100 лет, но мы его делаем. В легендарном Севастополе. Я уверен, что люди будут приходить сюда и думать об этом, значит, память будет жить — это дело в высшей степени правильное. Именно здесь, черпая силы в прошлом, будем создавать свое будущее!» — говорит губернатор Севастополя.

Можно постараться определить дату начала Гражданской войны, но вот ее конец — невозможно. Каждый из выступающих на открытии говорил об этих событиях искренне, пропуская их через себя.

На торжественное открытие монумента прибыл помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«В Гражданской войне не бывает победителей. Главный урок, который завещали наши предки, заключается в том, что нет ничего страшнее братоубийственной бойни, нет ничего страшнее, когда раскол происходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к столетию завершения Гражданской войны, мемориал памяти, посвященный ее трагедии, посвящен всем ее участникам, всем сынам России. Это первый такой масштабный мемориал на территории бывшего Советского Союза. Мы должны помнить этот важный урок истории. Дом, разрушенный изнутри, не устоит. Мы можем быть очень разными, но мы — единый народ, и Россия у нас одна», — отметил Владимир Мединский

Федеральное агентство новостей /

Концепция памятника

Женская фигура символизирует Родину-мать, призывающую своих сыновей к примирению. Поручик Белой армии, принявший воинскую присягу Российской Империи, и командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен, стоят у подножья постамента, склонив свои головы к Вечному огню. Это два брата, которых развела Гражданская война. Это беда миллионов семей.

«Гражданская война — это страшное событие, которое только может происходить. Много было сказано, но я скажу как мать — для нее не бывает белых и красных, своих и чужих. Глядя на этот памятник, хочется, чтобы никогда в нашей стране не было гражданской войны. Семь лет назад гражданская война могла начаться и у нас, но Севастополь сумел объединиться и показать пример всему миру и России, что мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы», — откровенно сказала вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

Федеральное агентство новостей /

Символично, что мемориал открыт в Севастополе — патриотической столице России. Это общественное пространство станет местом единения и раздумий для севастопольцев и гостей города.

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