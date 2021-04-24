Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 03:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:40
Общество
Стоматолог Кузьменкова назвала частую причину головных болей
03:37
Общество
Ученик Хорошевцева станет диктором парада Победы
03:33
Общество
Россия блокирует часть акватории Черного моря для иностранных судов
03:29
Общество
Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости
03:17
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на старом судне в Магадане
03:17
Политика
«Лишить мандатов»: украинских депутатов в Харькове хотят наказать за русский язык
03:15
Политика
График работы Путина в майские праздники уточняется
03:00
Экономика
Москвичей может ожидать большая распродажа квартир с 1 июля
03:00
Общество
ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета
02:41
Общество
Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий жизни в зоне ЧАЭС
02:37
Общество
Власти высоко оценили роль веранд в восстановлении сферы общепита в Москве
02:35
Общество
Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию в России
02:33
Наука
Планы России отказаться от МКС вызвали тревожные настроения в США
02:33
Происшествия
Один человек погиб в результате крушения вертолета в Мексике
02:31
Общество
Аналитик Шатилин дал советы по спасению промокших смартфонов
02:29
Экономика
Финансист Афанасьева дала советы по инвестированию накопленных средств
02:17
Общество
Собянин рассказал о новых правилах работы МФЦ
02:11
Общество
США отменили запрет на использование вакцины Johnson & Johnson
02:09
Общество
«Порезать на металлолом»: в Киеве заговорили о банкротстве «Укрзализныци»
02:00
Политика
Евгений Сатановский: Турция потеряла сотни миллионов долларов из-за F-35
Все новости

ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета

Общество
ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета
Федеральное агентство новостей  /  Александр Бровадский

В Севастополе открыли памятник, посвященный жертвам Гражданской войны в России. На берегу Карантинной бухты в городе-герое возведен монумент, ставящий точку в разделении наших предков на красных и белых, своих и чужих. Если оглянуться по сторонам, то мы увидим, что памятник обращен в сторону моря и Херсонеса, с которого началось крещение Руси. Подробности — в материале ФАН.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, открытие нового памятника — великое дело. 

«Много споров, много мыслей, многое осталось в душе. Сегодня мы делаем великое дело. Может быть, спустя 100 лет, но мы его делаем. В легендарном Севастополе. Я уверен, что люди будут приходить сюда и думать об этом, значит, память будет жить — это дело в высшей степени правильное. Именно здесь, черпая силы в прошлом, будем создавать свое будущее!» — говорит губернатор Севастополя.

Можно постараться определить дату начала Гражданской войны, но вот ее конец — невозможно. Каждый из выступающих на открытии говорил об этих событиях искренне, пропуская их через себя.

На торжественное открытие монумента прибыл помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«В Гражданской войне не бывает победителей. Главный урок, который завещали наши предки, заключается в том, что нет ничего страшнее братоубийственной бойни, нет ничего страшнее, когда раскол происходит внутри одного государства, одной семьи.

Этот памятник к столетию завершения Гражданской войны, мемориал памяти, посвященный ее трагедии, посвящен всем ее участникам, всем сынам России. Это первый такой масштабный мемориал на территории бывшего Советского Союза. Мы должны помнить этот важный урок истории. Дом, разрушенный изнутри, не устоит. Мы можем быть очень разными, но мы — единый народ, и Россия у нас одна», — отметил Владимир Мединский

ФАН публикует видео с высоты птичьего полета над новым монументом в Севастополе
Федеральное агентство новостей  / 

Концепция памятника

Женская фигура символизирует Родину-мать, призывающую своих сыновей к примирению. Поручик Белой армии, принявший воинскую присягу Российской Империи, и командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен, стоят у подножья постамента, склонив свои головы к Вечному огню. Это два брата, которых развела Гражданская война. Это беда миллионов семей.

«Гражданская война — это страшное событие, которое только может происходить. Много было сказано, но я скажу как мать — для нее не бывает белых и красных, своих и чужих. Глядя на этот памятник, хочется, чтобы никогда в нашей стране не было гражданской войны. Семь лет назад гражданская война могла начаться и у нас, но Севастополь сумел объединиться и показать пример всему миру и России, что мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы», — откровенно сказала вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

ФАН публикует видео с высоты птичьего полета над новым монументом в Севастополе
Федеральное агентство новостей  / 

Символично, что мемориал открыт в Севастополе — патриотической столице России. Это общественное пространство станет местом единения и раздумий для севастопольцев и гостей города.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что под Севастополем зацвели персиковые сады.

памятник севастополь херсонес гражданская война
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / ФАН публикует видео монумента в Севастополе с высоты птичьего полета
Рейтинг@Mail.ru