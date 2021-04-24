В Крыму предложили альтернативный способ, как решить проблему с нехваткой воды

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский рассказал, какие основные функции выполнял Северо-Крымский канал, и предложил вариант решения проблемы засухи в Крыму.

По Северо-Крымскому каналу из 1,3 миллиарда кубометров воды, поступающих в последние годы в Крым, всего 300 миллионов шло на коммунальное водоснабжение ― и это в сухие годы. Остальной же миллиард шел на решение многосторонних задач, среди которых — промышленная и сельскохозяйственная.

«Было большое количество воды затрачено на то, чтобы промывать почву, потому что она засолена. Часть воды использовалась на пополнение запасов подземных вод. Поэтому объемы, которые поступали, имели многофункциональное значение: промышленное, сельскохозяйственное», — сказал Копачевский.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также он отметил, что от засухи в Крыму больше всего страдают не местные жители, получающие воду по расписанию, и даже не туристы.

«Дефицит больше всего сейчас затрагивает развитие промышленности и развитие сельского хозяйства. Потому что остальные нужды так или иначе компенсированы. Мероприятия, которые за предыдущий год реализовали правительство Крыма и Российская Федерация таким мощным рывком, так или иначе стабилизировали ситуацию в коммунальной части», — подчеркнул он в эфире ток-шоу «На грани».

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Подводя итог, он предложил грамотную систему решения этой проблемы — тогда в Крыму точно хватит водных ресурсов.

«Подойти нужно так, как к этому подошли во многих странах: собрать сначала всю воду, которая стекает с небес, потом собрать всю подземную воду и привести ее в надлежащее качество, сохранить и использовать в пределах допустимых и разрешенных отборов. Дальше уже перераспределить ее между потребителями, сохранить все возвратные воды , то есть все сточные воды, которые у нас образуются, должны быть подвергнуты очистке», — предлагает Копачевский.

Также он отмечает, что во всем мире если и занимаются опреснением, то прежде всего опреснением сточных вод, чтобы понизить солесодержание. А чистить морскую воду для своих нужд слишком вредно для экологии. Он также приводит в пример Нью-Йорк, Саудовскую Аравию, Австралию как регионы, управляющие экологическими процессами. Путем высадки большого количества зеленых насаждений вдоль побережья они меняют объем осадков, выпадающих на территории водосборов. За счет этого в реках на водозаборах появляется большее количество воды. Копачевский называет это технологией XXI века.

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