Ради этого приехали: туристы восхитились персиковыми садами в Крыму

В Крыму наступила великолепная пора — время цветения персиковых садов. Розовые крупные цветы на фоне голубого неба и стройные ряды ярких деревьев привлекают своей красотой не просто туристов и местных жителей, но и блогеров, художников, фотографов.

В одном из самых известных персиковых садов в селе Танковое в Бахчисарайском районе побывал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В разгар рабочего дня небольшой персиковый сад почти пустует. Однако уже в выходные здесь будет многолюдно, рассказали местные художники. Они расположились под тенью деревьев, в тишине пьют чай и запечатлевают мгновения крымской красоты. Они здесь не только работают над пейзажами, но и, пользуясь популярностью цветущих садов, продают картины, на которых еще не высохло масло.

«В выходные здесь очень много людей, под каждым деревом фотографируются, в будние дни свободнее. Мы пишем картины маслом и акварелью, их я продаю желающим туристам прямо здесь и собираюсь продавать их на выставках. Покупают картины туристы, которые хотят привезти подарок или просто оставить память себе об этом месте», — рассказала ФАН художница Анна Василькова.

Для любителей фотографироваться, блогеров и туристов сюда организуют фототуры. Природная студия, фотограф и трансфер стоят от 4000 рублей. Фотографии получаются колоритные и узнаваемые.

«Мы специально ради этого приехали из Норильска, погулять по Мангупу и сфотографироваться в персиках. К морю приедем уже в августе, а пока наслаждаемся чистым воздухом и красотой расцветающего полуострова, всем рекомендуем. Невероятная красота!» — поделились туристы из северного региона России.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Персиковые сады отцветают за 2–3 недели. Сейчас здесь самый пик цветения. Также в Крыму активно цветут тюльпаны и нарциссы, а скоро распустится и сирень.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе можно не просто любоваться архитектурой и памятными местами, но и рассматривать боевые корабли Черноморского флота.