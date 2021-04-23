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В Керчи практически восстановили разрушенную при Украине Митридатскую лестницу

Общество
В Керчи практически восстановили разрушенную при Украине Митридатскую лестницу
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Долгожданное открытие отреставрированной Митридатской лестницы в Керчи состоится 8 мая 2021 года. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, передает корреспондент ФАН.

Митридатские большая и малая лестницы — самые узнаваемые символы Керчи и точка притяжения миллионов туристов. Она была построена в 1833–1840 годах по проекту архитектора Александра Дигби в рамках реконструкции города.

Проект предполагал создание своеобразной смысловой оси, объединяющей центр города, храм Иоанна Предтечи на Предтеченской площади, расположенный на склоне горы музей древностей, часовню-мавзолей градоначальника Керчи Ивана Стемпковского с вершиной — 90-метровой горой Митридат.

Митридатскую лестницу ы Керчи откроют к 8 мая 2021 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В украинский период это сложное архитектурное сооружение не обслуживалось должным образом, что в итоге привело к частичному обвалу лестницы, разрушению арочного свода и повреждению макета склепа Деметры в 2015 году.

Решение о реставрации было принято в 2017 году, так как Митридатская лестница — объект культурного наследия федерального значения. Одновременно с этим все объекты горы были объединены в комплекс «Гора Митридат» и включены в реставрационную программу в новом формате.

Стоимость работ составила почти 700 млн рублей, что позволило сохранить Большую и Малую Митридатские лестницы, здание Романовской гимназии и Обелиск Славы для последующих поколений.  

«Лестница после выхода из Главгосэкспертизы имела стоимость свыше 700 миллионов рублей. В итоге на сегодняшний день по всем актам закрыто 695 миллионов. Это уже окончательная цифра, которую федеральный бюджет заплатил через министерство культуры РК за полную реконструкцию», — пояснила Арина Новосельская.

Митридатскую лестницу ы Керчи откроют к 8 мая 2021 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Также министр культуры Крыма Арина Новосельская отметила, что открытие Митридатских лестниц запланировано на 8 мая — день традиционного факельного шествия в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

По словам главы администрации города Сергея Бороздина, участие в традиционном факельном шествии к горе Митридат примут свыше 15 тысяч человек.

«Для участия в шествии нет ограничений по прописке. Все желающие могут принять участие. В последние годы к нам приезжают с материка, ближайшие регионы Тамани также активно участвуют в факельном шествии. Сейчас, прогнозируя количество участников в районе 15 тысяч человек, мы говорим в первую очередь о наших предприятиях, учебных учреждениях и тех заявках, которые приходят от общественных организаций», — отметил глава администрации города.

Митридатскую лестницу ы Керчи откроют к 8 мая 2021 года
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Первое факельное шествие в Керчи прошло в 1967 году в рамках «Вахты памяти», посвященной открытию в Москве Могилы Неизвестного Солдата. Вечный огонь к комплексу был доставлен в столицу живой цепочкой от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде.

Именно эти события подтолкнули жителей Керчи организовать шествие. По традиции каждый человек приносил к Обелиску Славы на горе Митридат свой факел, символизирующий огонь жизни и Победы.

Ранее ФАН публиковал материал о том, как изменился город Симферополь при России.

россия крым керчь день победы митридатская лестница
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