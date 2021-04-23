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Политолог предрек Украине статус «бывшей» при обострении конфликта с Россией

Политика
Политолог предрек Украине статус «бывшей» при обострении конфликта с Россией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Эксперты предположили, какие последствия для Крыма повлекут последние попытки Украины обострить конфликт с РФ. Этот вопрос обсуждали в ходе пресс-конференции «Обострение украинского конфликта: реальна ли угроза для Крыма?». 

Директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил, что обострение идет еще с середины марта и что этот процесс уже не остановить. Также он отметил, что цели, которые Украина преследовала ранее, являлись для России достаточно серьезными, на данный же момент они уже не столь важны.

«В случае обострения, разумеется, Украина будет пытаться устраивать какие-то определенные провокации против Крыма. Безусловно. То есть все эти опасения достаточно серьезны, и — получится или не получится? Скорее всего, не получится: все-таки Крым достаточно хорошо защищен, но попытки такие безусловно будут», — считает Бедрицкий.

Политолог предрек Украине статус «бывшей» при обострении конфликта с Россией
youtube.com  /  Центр журналистских расследований

Российский политолог и журналист, автор нескольких книг, посвященных современной украинской политике, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков согласен с коллегой и считает, что сейчас Украина — это зона ответственности не министерства иностранных дел, а министерства обороны.

Он также подчеркивает, что проводить дипломатические беседы там не с кем, и шутит, что, если конфликт с Украиной обострится, в Крыму будет решена проблема с водой.

Ранее ФАН сообщал, что комитет Сената США поддержал законопроект о выделении ежегодной военной помощи Украине, однако она может оказаться ненужным барахлом.

россия украина крым
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