Соцсети Ялты напугали читателей смертью старушки после общения с городским контролем

Ялта, 22 апреля. В некоторых крымских группах в Сети появилась информация о трагической смерти старушки, продающей цветы. Сообщалось, что к ней подошли работники муниципального контроля, отобрали букеты и скрылись. Якобы после этого у пенсионерки случился сердечный приступ.

Однако запись с камер видеонаблюдения говорит о другом: у женщины действительно случился сердечный приступ, но сотрудников контроля там и рядом не было и тем более никто не отбирал цветы.

В соцсетях под этим постом появились многочисленные комментарии: одни утверждают, что, со слов очевидцев, трагедия произошла непосредственно после общения с мунконтролем, другие — что нельзя так просто обвинять людей в случившемся, потому как человек пожилой и трагедия могла произойти в любое время.

На записи видно, что женщина, продающая цветы, упала в 10:44, к ней на помощь тут же поспешили прохожие.

Это не первый случай подобной дезинформации в социальных сетях, поэтому ФАН призывает своих читателей искать информацию в проверенных источниках.